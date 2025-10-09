“Sin capucha, no caminás”: escracharon a Iñaki “La Pepona” Gutiérrez caminando encapuchado en las adyacencias del Congreso
La imagen del Gobierno y sus integrantes está cada vez más deteriorada. Un ciudadano porteño grabó a Iñaki Gutiérrez tras bajarse de un auto en las cercanías del Congreso Nacional totalmente encapuchado. Y no le perdonaron su intento de “anonimato”.
Parece que los integrantes y funcionarios del Gobierno no pueden caminar ni dos pasos por la calle sin ser repudiados por gran parte del pueblo argentino.
En serio se pone capucha iñakii “la pepona” gutierrez???? Pero si su partido sacó a 60 millones de argentinos de la pobreza en dos meses pic.twitter.com/pi9BXQ2mRn
— Nico (@NicolasLegui_) October 8, 2025
Es el caso también de Iñaki “La Pepona” Gutiérrez, quién fue filmado por una persona cuando descendía de un vehículo en las cercanías del Congreso Nacional completamente encapuchado.
Fue por eso que el autor del video le gritó en medio de la calle: “Sin capucha no caminas ¿No?. Devuelvan todo lo que se robaron”.
“La Pepona” lo mira pero ya no parece tan desafiante como en otras oportunidades cuando tenía a efectivos de seguridad alrededor suyo. En esta ocasión estaba solo y decidió hacerse el distraído.
“Camina sin capucha no tengas miedo que no te van a correr. Bah, no sé”, dijo el hombre que lo grabó infraganti escondiéndose prácticamente de la sociedad.
Esta suerte de repudio masivo se dio sobre el mismísimo presidente en varias apariciones públicas que tuvo recientemente, donde hubo gente que mostró su total descontento por la terrible situación económica y política que vive el país.