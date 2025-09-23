Sin brillo argentino en la gala del Balón de Oro 2025
La 69ª entrega del Balón de Oro se celebró este lunes en el Théâtre du Châtelet de París con una edición histórica: por primera vez, las categorías femeninas y masculinas fueron idénticas. La gala consagró a Aitana Bonmatí, que logró su tercera distinción consecutiva como la mejor futbolista del mundo, y a Ousmane Dembélé, figura del París Saint-Germain, quien superó a candidatos como Lamine Yamal y Vitinha para quedarse con el máximo galardón.
El Balón de Oro masculino quedó en manos de Dembélé
El suspenso terminó cuando Ronaldinho reveló que el nuevo ganador era Ousmane Dembélé. El delantero, campeón de la Champions League, la Ligue 1 y la Copa de Francia con el PSG, expresó:
“Siempre he trabajado en equipo, el Balón de Oro nunca ha sido un objetivo, pero ahora que lo tengo es excepcional porque lo ganan grandes leyendas del fútbol. Culminarlo con un trofeo individual es muy especial”.
El francés, de 28 años, agradeció a su familia, a sus clubes y a la Selección, y se emocionó al dedicarle el premio a su madre, quien subió al escenario para abrazarlo en uno de los momentos más emotivos de la gala.
Aitana Bonmatí, tricampeona del mundo
La española Aitana Bonmatí fue anunciada como la mejor futbolista del planeta por su compatriota Andrés Iniesta. La jugadora del Barcelona, que este año fue subcampeona tanto en la Eurocopa como en la Champions League, sorprendió con su humildad:
“Mi tercera vez consecutiva aquí. No sé muy bien qué decir. Podría haber sido de cualquiera de vosotras, si pudiera compartirlo lo haría”.
También celebró la igualdad en los premios:
“Es el primer año con los mismos galardones para el femenino y el masculino, y se agradece. La igualdad es algo que venimos demandando hace tiempo”.
Bonmatí cerró con un mensaje inspirador: “Somos más que futbolistas: lideramos a través del ejemplo para que las nuevas generaciones puedan soñar con ser jugadoras… ¡No dejen de soñar!”.
Otros galardones de la histórica gala
- Trofeo Kopa: Lamine Yamal (mejor jugador Sub 21) y Vicky López (mejor jugadora Sub 21).
- Trofeo Yashin: Gianluigi Donnarumma (PSG) como mejor arquero; Hannah Hampton (Chelsea) mejor arquera femenina.
- Trofeo Johan Cruyff: Luis Enrique (PSG) y Sarina Wiegman (selección de Inglaterra).
- Premio Sócrates: Fundación Xana, creada por Luis Enrique y su familia, por su labor social en apoyo a niños y adolescentes con enfermedades graves.
- Trofeo Gerd Müller: Ewa Pajor (Barcelona) y Viktor Gyokeres (Arsenal).
- Club del Año: París Saint-Germain en la rama masculina y Arsenal en la femenina.
Participación argentina
Los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister finalizaron 20º y 22º en la votación del Balón de Oro, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez quedó en la terna final del Trofeo Yashin, que finalmente ganó Donnarumma.
La velada dejó al PSG como el gran protagonista de la noche, confirmando su dominio tanto en lo deportivo como en el reconocimiento internacional.