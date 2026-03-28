Silbidos e “himno” al “Chiqui” Tapia en su aparición con Juan Román Riquelme en La Bombonera
El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, fue abucheado por parte del público que asistió a La Bombonera al ingresar al campo de juego en el cual la selección campeona del mundo enfrentó a Mauritania. El máximo referente dirigencial del fútbol nacional fue homenajeado por Juan Román Riquelme, presidente de Boca, quien también recibió una distinción por su trayectoria con la “Celeste y Blanca”.
A pesar de la obtención de la última Copa del Mundo, asi como también la Finalissima y dos Copas América, Tapia continúa siendo repudiado en gran cantidad de canchas del fútbol argentino, y La Bombonera no fue la excepción.
El “Chiqui” apareció en el campo de juego algunos minutos antes del inicio del partido, acompañado por Riquelme y otros dirigentes, y, en primera instancia, le dio una placa a modo de reconocimiento al exjugador de Boca.
Lluvia de silbidos para el Chiqui Tapia en la Bombonera pic.twitter.com/EupB4pmGJW
— Dani Lerer (@danilerer) March 28, 2026
Según lo explicado por la voz del estadio, la misma felicitaba al dirigente del “Xeneize” por su paso por la selección, su obtención de la Copa Mundial Sub 20 de Malasia, en 1997, la disputa del Mundial de Alemania 2006 y su etapa como capitán del seleccionado, en el cual también vistió la histórica camiseta número 10.
Además, desde la dirigencia del club local también se distinguió a Tapia, por su paso en la presidencia en AFA.
A pesar del reconocimiento, parte del público emitió silbidos que bajaron de las cuatro tribunas, además del “Himno” que lo insulta al ‘Chiqui’ Tapia en muchas canchas del país, aunque con un tono más tímido del habitual.