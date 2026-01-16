Siguen las bajas: Estudiantes de Concordia informó que no participará del Torneo federal 2026
Las autoridades del Club Estudiantes Concordia confirmaron que la institución no participará del Torneo Federal 2026, decisión que fue comunicada oficialmente a través de un texto difundido por la Comisión Directiva.
Según explicaron, la determinación se tomó luego de evaluar distintos factores que rodean a la competencia nacional. Entre los principales argumentos se mencionan la incertidumbre sobre el formato de disputa, la distribución de las zonas, así como el alto presupuesto y los elevados costos logísticos que implicaría afrontar el certamen.
Desde la dirigencia reconocieron que se trata de una decisión difícil y dolorosa, pero señalaron que responde a la necesidad de priorizar el cuidado de los recursos económicos del club. En ese sentido, remarcaron que la institución continuará enfocada en otros objetivos estratégicos, que viene desarrollando con recursos propios y el acompañamiento de socios e hinchas.
En el comunicado, la Comisión Directiva agradeció especialmente a quienes se acercaron a colaborar y a los sponsors que acompañan al club, y aseguró que se seguirá trabajando para fortalecer el crecimiento institucional, más allá de no competir en el Torneo Federal.
El mensaje completo difundido por la dirigencia expresa:
“Desde la Comisión Directiva del Club Estudiantes Concordia queremos informarles a los hinchas, socios y simpatizantes que tras analizar la posibilidad de jugar el próximo torneo Federal 2026, hemos decidido no formar parte de dicha competencia.
Para ello hemos tenido en cuenta la incertidumbre de saber el formato de disputa de la competencia, la distribución de zonas, el alto presupuesto y gastos logísticos.
Es una determinación que cuesta tomar y duele pero debemos priorizar el cuidado de los recursos de la institución y seguir trabajando en los otros objetivos primordiales que nos hemos propuesto y venimos realizando con recursos propios junto al apoyo de ustedes.
De igual manera, agradecemos a todos los que se han acercado a colaborar y a todos los sponsors, seguiremos trabajando para el crecimiento de la institución”.