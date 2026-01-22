Siguen activos los incendios en el Parque Nacional Los Alerces
A pesar de la lluvia, los incendios que parecían dominados en Chubut se reactivaron en la zona del Parque Nacional Los Alerces y Villa Lago Rivadavia. Los bomberos tuvieron que desplegar nuevos operativos y la provincia se mantiene alerta.
“Estamos atravesando la peor sequía desde 1965”, contó el gobernador Ignacio Torres, al tiempo que informó que son 16 los medios aéreos trabajando sobre los dos incendios. El de Villa Lago Rivadavia, “que es el que está más contenido” y el del parque nacional que, según indicó Torres, “surgió a partir de una tormenta eléctrica”.
Sobre los operativos indicó que son 150 brigadistas los que están trabajando. “No solamente de Chubut, está el Sistema Nacional, está Río Negro, está Neuquén, está Córdoba, está Santa Fe”, agregó.
“Ayer también se hizo la evacuación preventiva de Villa Rivadavia, estuvimos trabajando ahí con la brigada nuestra a la noche”, indicó Ignacio Cabello, subdirector de la Agencia Federal de Emergencias del Ministerio de Seguridad, y remarcó que las tareas continuaron sin interrupciones. “Hoy, obviamente también se sigue, estuvieron toda la noche trabajando y se hacen relevos de equipo”, informó Cabello.
El funcionario aclaró que el incendio que avanza hacia esa zona corresponde al Parque Nacional Los Alerces, y explicó que se prioriza el cuidado de la población y las viviendas. “Se hizo una evacuación previa, obviamente, y se trabaja para tratar de cuidar a la gente, a las viviendas y al territorio”, afirmó.
Además, advirtió que, a diferencia de otros incendios, este mantiene actividad incluso durante la noche. “Tenemos, en diferencia tal vez de otros incendios, que a la noche por lo general se aplacan y de día se reactivan; acá tenés sectores donde de noche también está muy activo”, lo que obliga a un despliegue permanente de personal especializado.