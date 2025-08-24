Siete de cada diez argentinos desconfían de la inflación que informa el INDEC
Una encuesta indicó que el 67,4% de la población cree que los datos oficiales no reflejan la suba real del costo de vida. El estudio señaló también que la credibilidad de las estadísticas está “muy politizada”. Además, el 67,8% consideró que el sector social que está recibiendo más beneficios de las políticas del Gobierno es “la clase alta”.
En medio de la tensión por cifras de inflación marcadamente a la baja y la complicación de muchos trabajadores para llegar a fin de mes con sus ingresos, una nueva encuesta privada realizada a nivel nacional señaló que siete de cada diez personas desconfía de los datos oficiales.
Según el sondeo de la Consultora Zentrix, existe alto nivel de reticencia en la población a creer en los números que arroja mensualmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) respecto del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Para el 67,4% de los consultados, los reportes no reflejan adecuadamente la variación real de su costo de vida. En tanto, un 29,9% sí confía en las mediciones del organismo estadístico nacional. Por otra parte, el 67,8% consideró que el sector social que está recibiendo más beneficios de las políticas del Gobierno es “la clase alta”.
La encuesta precisó que la percepción de los consumidores respecto de este tema está fuertemente atravesada por la identidad política. En este sentido, el estudio demostró que la credibilidad de las estadísticas oficiales ha quedado muy politizada y que, por lo tanto, funciona más como un reflejo de la alineación electoral que de una valoración técnica.
La diferencia entre los votantes del oficialismo y la oposición resultó abrumadora: entre los votantes de Sergio Massa en los últimos comicios presidenciales de 2023, la desconfianza en el INDEC trepa hasta el 94,4%; mientras que entre los electores de Javier Milei, se reduce al 43,8%.
Esta marcada diferencia respecto de la apreciación social de un dato puramente técnico como es el índice que refleja la inflación o aceleración de precios, se da en un contexto de malestar económico general que le está costando revertir al Poder Ejecutivo que encabeza el libertario.
El mismo sondeo reveló que el 64% de los argentinos considera que la situación del país en lo que respecta a la economía es negativa. Por otra parte, más del 40% califica su situación personal como mala o muy mala, lo que alimenta el escepticismo sobre las cifras oficiales que vaticinan un sendero correcto hacia la estabilización de los precios el próximo año, según pronosticó el propio presidente.