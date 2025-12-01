Sidecreer presentó su nueva tarjeta y una red propia de terminales de pago: Entre Ríos será la primera provincia del país con este sistema
La empresa Sidecreer renovó por completo su sistema en el marco de su 25° aniversario, y anunció el lanzamiento de una red provincial propia de terminales de pagos y cobros, la primera de este tipo en Argentina. En este contexto, el gobernador Rogelio Frigerio recibió el primer ejemplar de la nueva tarjeta, con la que se busca potenciar el consumo y el comercio entrerriano.
El mandatario visitó un comercio de la Peatonal de Paraná, donde realizó la primera compra con el nuevo sistema. Tras la experiencia, sostuvo:
“Después de 25 años, Sidecreer renueva su tarjeta y todo su sistema, incorporando tecnología en 2.500 comercios. Es un muy buen momento para empezar el segundo cuarto de siglo de vida de la empresa”.
Frigerio remarcó que la modernización responde al compromiso planteado al inicio de su gestión:
“Es el corolario del mandato de incorporar tecnología y estar cerca de nuestros comerciantes, que no la han pasado bien estos dos primeros años. Todo lo que podamos hacer para mejorar su situación, lo hacemos”.
Agregó además que quería ser el primero en usar la tarjeta renovada y destacó que “es una tarjeta para los activos y pasivos del sector público, que moderniza el sistema y los posnet en cada comercio”.
Un sistema provincial inédito
El presidente de Sidecreer, Mariano Reyno Buch, subrayó que la creación de una red propia consolida a Entre Ríos como la primera provincia del país en contar con una red de adquirencia, lo que permite operar sin depender de grandes marcas.
El nuevo sistema incorporará casi 2.500 equipos distribuidos en toda la provincia, en alianza con la empresa PAX, con el objetivo de ofrecer a los comercios mejores condiciones, promociones, ahorro de costos y una reducción en los servicios asociados.
Buch agradeció al equipo técnico de Sidecreer por asumir el desafío, reconoció a Fair System, la empresa argentina que desarrolló el proyecto, y destacó la presencia del gobernador:
“Al recibir su ejemplar, se convirtió en el primero en hacer una compra con la nueva Sidecreer después de 25 años”, afirmó.