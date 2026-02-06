SIDE informó que fue repelido un ciberataque contra el dominio oficial de Cancillería
La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) informó que la Agencia Federal de Ciberinteligencia logró evitar un ciberataque dirigido contra el dominio oficial de la Cancillería argentina, el cual fue detectado a tiempo y neutralizado sin que se vieran afectados los servicios públicos.
A través de un comunicado, el organismo precisó que el intento de agresión correspondió a una maniobra de Denegación de Servicio Distribuido (DDoS).
Según detallaron, el ataque fue advertido “de manera temprana” y “repelido con éxito” por los equipos técnicos especializados, que activaron los protocolos de respuesta, lo que permitió evitar cualquier afectación al funcionamiento de los servicios públicos.
Desde la SIDE enmarcaron el hecho “en una campaña coordinada de acciones hacktivistas dirigidas contra los países que integran el Board of Peace”, en referencia a la Junta de la Paz impulsada recientemente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la que Javier Milei fue invitado a participar en representación de la Argentina.
En ese contexto, indicaron que también se registraron ataques similares contra sitios gubernamentales de Albania, lo que —según señalaron— confirma un patrón de agresión digital contra los Estados miembros de ese espacio estratégico.
El organismo sostuvo además que la Argentina se convirtió en uno de los objetivos de esta ofensiva digital por su participación en este esquema internacional, en un escenario atravesado por crecientes tensiones y conflictos geopolíticos.
Finalmente, destacaron que el Estado nacional trabaja en el fortalecimiento de sus capacidades de inteligencia y ciberseguridad para anticipar, detectar y neutralizar este tipo de agresiones, con el objetivo de resguardar la soberanía digital, la seguridad nacional y los intereses estratégicos del país.
Antecedente reciente
En octubre de 2025, el Ministerio de Salud apareció en una lista publicada en la dark web por un grupo de ciberdelincuentes que afirmaban poseer información sensible de ciudadanos.
Según el grupo atacante, identificado como Nova Ransomware, contaban con datos de 2 millones de pacientes en archivos de Excel.
El ransomware es un tipo de malware que encripta información para volverla inaccesible y exigir un rescate económico a cambio de liberarla.