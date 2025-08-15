“Si tengo algo que ver, que me corten la cabeza”: García Furfaro, el dueño de HLB Pharma, denunció que es víctima de una “operación”
Ariel García Furfaro, dueño de HLB Pharma, uno de los laboratorios apuntados por la distribución de fentanilo contaminado, cuyo suministro en distintos hospitales públicos y clínicas del país hasta el momento dejó un saldo de 96 muertos, rompió el silencio y negó responsabilidades, aunque pidió que “le corten la cabeza” si la Justicia halla negligencia de su parte.
“Quiero que el juez investigue cómo llegó la bacteria (que contaminó la droga). Si tengo algo que ver o hice algo a propósito, pongo la cabeza para que me la corten”, manifestó el empresario en diálogo con TN.
Si bien reconoció que pudo haber negligencia, expresó que es víctima de una “operación desde el primer día”, cuando, a su juicio, aún sin ningún estudio completado se lo acusaba de “un montón de muertes”.
“Soy el primero en pedir justicia por las víctimas, como pido por mi hijo hace dos años y medio. Fui el primero en mostrar que le estaban sacando medicamentos a los jubilados”, indicó.
En tanto aseveró que todavía no se demostró que alguna de las ampollas “haya matado a una persona” y que es el “primero” en querer saber si hubo o no contaminación.
“Hace tres meses que estoy leyendo historias clínicas, son bacterias muy resistentes. Esto es así, o es una negligencia o fue un atentado. En cualquier caso lo tengo que averiguar y quiero que el juez lo investigue”, admitió.
Por otro lado, le apuntó al Gobierno de Javier Milei al señalar que fue obligado a “cerrar todo y dejar 1.500 personas en la calle”, y cuestionó que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) lo hubiera denunciado sin haber “ningún estudio”.
“La ANMAT es juez y parte, pero con los que no somos del club”, aseguró. A su vez, expresó que “dos o tres días” antes de que estallara el escándalo el organismo le retiró siete lotes contaminados a “un laboratorio amigo” y no “le hizo nada”.