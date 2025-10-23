Si lo dice Steve Nash…: “Lionel Messi es el mejor deportista de todos los tiempos”
Stephen John Nash, si bien no ganó el célebre anillo de la NBA, obtuvo el All Star ocho veces, ingresó al Salón de la Fama en 2018, resultó elegido en dos oportunidades MVP de la fase regular, es el tercer máximo asistente de la historia de la fastuosa liga estadounidense y es el jugador con el mejor porcentaje de tiros libres de todos los tiempos. Ni siquiera jugó una final, no obstante fue base irrepetible, motor y cerebro de unos Phoenix Suns históricos. Hoy está a punto de iniciar su carrera como analista en Amazon Prime. Y habló de Lionel Messi. Dijo maravillas.
Nació el 7 de febrero de 1974 en Johannesburgo, Sudáfrica, y antes de que cumpliera 2 años emigró a Canadá porque sus padres (un inglés y una galesa) decidieron mudarse para que él y sus hermanos no crecieran envueltos en el apartheid, Steve Nash también fue entrenador de Brooklyn Nets y hace apenas un mes fue anunciado como asesor principal de Phoenix.
Sin embargo, será uno los analistas de la plataforma Amazon Prime, que este viernes 24 desembarcará en la Argentina con la transmisión de dos partidos de la NBA: New York-Boston y Los Angeles Lakers-Minnesota, y sobre ello habló con colegas de Clarín, precisamente en uno de los enormes estudios de Amazon en Culver City, el suburbio angelino que desde la década de 1920 es un importante centro para la producción de cine y, posteriormente, de televisión, debido en parte a que fue la sede de los estudios MGM.
-Fuiste jugador y entrenador, y ahora estarás en otro rol en el básquetbol. ¿Qué aportarás desde tu nuevo lugar?
-Buscaré que la gente se haga fan del deporte, mostrándoles la pasión y las habilidades de los que juegan, enseñándoles básquetbol y contándoles experiencias.
-¿Esperabas hacerlo a los 51 años?
-No exactamente. Cuando se dio la posibilidad de armar este equipo, cuando surgió esta oportunidad, yo estaba muy contento, excitado. Además estaré junto a Dirk Nowitzki, que es muy amigo mío y con quien compartí varios años. Nunca pensé que haría algo así, pero a 10 años de mi retiro, éste es el camino.
-¿Cuál es la diferencia más notable que ves entre tu tiempo en la NBA y éste de la actualidad?
-El juego está evolucionando mucho más rápido debido a las reglas. Antes los equipos tenían dos o tres anotadores y hoy, si no tenés cuatro, estás en problemas. Probablemente hasta necesites cinco jugadores de estas características. Los tiempos, el ritmo de juego y el número de triples hicieron que ahora haya que defender más espacios. Por ahí no es un tema físico sino que ahora se trata de tener mas habilidades para cubrir esos espacios. Por todo eso el juego se hizo más ágil y tuvo una rápida evolución.
-Por séptima temporada consecutiva, el MVP de la NBA no fue un jugador estadounidense. Giannis Antetokounmpo lo fue en 2019 y 2020, Nikola Jokic en 2021, 2022 y 2024, Joel Embiid en 2023 y tu compatriota Shai Gilgeous-Alexander fue el último. ¿Qué razón le encontrás a este fenómeno?
-El juego es global. Ahora se puede discutir y decir que los cinco mejores jugadores de la liga son extranjeros. O que seis o siete extranjeros están entre los diez mejores. Ello es un tributo a cómo el juego creció en todo el mundo y muestra el talento que hay a nivel mundial. Luka Doncic y otros chicos de la nueva generación son muy especiales. Estoy feliz con que la NBA sea global y que los jugadores top vengan de cualquier lugar del planeta.
-Si hubieras podido invitar a un asado en tu casa a una sola persona entre Diego Maradona, Emanuel Ginóbili o Lionel Messi, ¿a quién hubieras elegido?
-Con Diego hubiera sido una noche muy divertida. Fue un gran jugador, una estrella, pero ya no está entre nosotros. A Manu lo conozco y es uno de los mejores competidores que vi, otro gran jugador y una persona increíble. Pero Messi es el mejor. El mejor que yo vi. Me comería un asado con él.
-¿Decís que es el mejor futbolista de todos los tiempos?
-No. Messi es el mejor deportista de todos los tiempos. Quizá porque el fútbol es el deporte más grande del mundo. Es mi favorito. Es mágico.
-La última es para la NBA otra vez. ¿Quién es el favorito para la temporada?
-Creo que que va a ganar Oklahoma, pero Denver también estará ahí cerca.