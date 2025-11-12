Si el clima lo permite, Diego Santilli visita hoy a Rogelio Frigerio en viaje relámpago
Diego Santilli llegará esta tarde a Paraná en su primera actividad oficial como ministro del Interior de la Nación. Durante su visita, prevista para cerca de las 16, mantendrá una reunión con su amigo Rogelio Frigerio y brindará una conferencia de prensa -que daría inicio a las 17.45- para presentar los ejes de trabajo de su gestión, partiendo cerca de las 18.
El nuevo ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, arribará esta tarde a la ciudad de Paraná para cumplir con su primera actividad oficial desde que asumió el cargo.
La visita de Santilli forma parte de una gira institucional que el Gobierno nacional planea desarrollar con los distintos mandatarios provinciales, con el objetivo de fortalecer la articulación entre Nación y el Interior. Entre los temas que se abordarán figuran la coparticipación federal, el desarrollo productivo regional y la coordinación de políticas públicas.
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, destacó la relevancia del encuentro y celebró que la provincia sea la primera en recibir al ministro. “Venimos hablando desde el primer momento. Estamos contentos de que seamos la primera provincia que visite y esperamos que esto sea el arranque de una etapa de mucho más diálogo y de generación de consensos que necesita la Argentina para salir adelante”, expresó el mandatario.
Desde la Casa de Gobierno provincial señalaron que el encuentro busca consolidar una agenda de trabajo común con el nuevo equipo del Ministerio del Interior, haciendo eje en el federalismo, la infraestructura y la distribución de recursos.
Santilli tiene previsto reunirse con funcionarios del gabinete entrerriano y posteriormente ofrecer una conferencia de prensa, donde se espera que brinde detalles sobre los ejes de su gestión y los próximos pasos de la política interior del gobierno nacional.
“Tenemos un vínculo con el nuevo ministro de muchísimos años. Con Diego somos amigos de toda la vida, prácticamente, así que estoy muy contento con su designación como ministro en esta etapa”, expresó Frigerio.
El mandatario provincial consideró que la Argentina atraviesa un momento clave que requiere diálogo y acuerdos políticos amplios. “Hace falta construir consensos para encarar las reformas que la Argentina viene pateando para adelante hace muchísimo tiempo, y que necesita para consolidar una estabilidad macroeconómica que nos permita ahora sí un proceso de desarrollo económico y de crecimiento sostenido”, afirmó.
El Gobierno (más Violeta que nunca…) requerirá de acuerdos para llevar la nave a buen puerto. Santilli lo sabe y apela a que los gobernadores sean los garantes de una aventura satisfactoria. En ese marco, el flamante ministro desembarcará este miércoles en Paraná. Será la primera parada de un tour más extenso, que tendría a otros distritos de buena sintonía con la Casa Rosada en el horizonte. Chaco, Mendoza y San Luis podrían ser los próximos de la bitácora.
Un día después del desembarco en Entre Ríos, el funcionario recibirá en Balcarce 50 al salteño Gustavo Sáenz.
Cabe recordarlo… El 3 de noviembre, saliendo de Paraná donde había disfrutado del TC, se enteró de su designación a través de un llamado del presidente de la Nación, Javier Milei.