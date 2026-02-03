“Si cambiábamos el índice y la inflación bajaba, iban a decir que lo manipulamos”: Adorni explicó la salida de Lavagna del INDEC
El Gobierno nacional detalló los motivos de la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En una entrevista televisiva, el vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que la desvinculación se produjo en “buenos términos”, aunque reconoció que existía una diferencia de criterios insalvable respecto al momento de actualizar la metodología de medición de precios.
La controversia se originó en la intención de Lavagna de implementar una nueva medición a partir de enero de 2026. Si bien Adorni admitió la necesidad de actualizar la canasta de consumo, explicó que el presidente Javier Milei consideró que no era razonable hacerlo en esta etapa del programa económico.
“Si cambiamos el índice y la inflación bajaba, nos iban a decir que habíamos manipulado el índice”, afirmó el funcionario.
Según detalló, el Gobierno busca que el índice actual sea comparable con los últimos dos años de gestión para que la población pueda evaluar la evolución de la inflación en base a una misma metodología. “Nosotros queremos mostrarle a la gente una comparativa donde puedan ver si la inflación baja, sube o se mantiene constante”, indicó.
Adorni subrayó que se trata de una decisión directa del Presidente mantener el sistema de medición vigente con el objetivo de evitar suspicacias políticas.
Además, recordó que incluso en meses recientes en los que la inflación mostró leves subas, el Ejecutivo no intentó intervenir en el organismo. “Nos limitamos a la información que daba el INDEC y jamás propusimos cambiar nada, porque nos parece justo que la gente pueda comparar si la inflación baja, sube o se mantiene constante”, sentenció.
La salida de Lavagna marca el cierre de una etapa de continuidad técnica en el organismo y abre un nuevo escenario en el que el funcionamiento del INDEC quedará bajo especial atención, en un contexto en el que el Gobierno apuesta a mostrar resultados concretos de su plan económico en los próximos meses.