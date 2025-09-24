Show y hattrick de Julián Álvarez, dedicado al “Cholo”
Atlético de Madrid venció 3-2 al Rayo Vallecano por la sexta fecha de la Liga de España. Julián Álvarez marcó los tres goles de su equipo en el Metropolitano y fue titular junto a Nahuel Molina (salió en el segundo tiempo), mientras que Nicolás González y Giuliano Simeone entraron en el complemento y Juan Musso permaneció en el banco.
Al Colchonero le costó entrar en partido hasta que destrabó la contienda en su primera llegada en profundidad al arco de Augusto Batalla. A los 14 minutos, Marcos Llorente recibió un pase sobre la banda derecha y elevó un centro preciso para la llegada por sorpresa de Álvarez.
Julián Álvarez, el goleador Clase Mundial que tiene Atlético Madrid. pic.twitter.com/E0QiYVFzjS
— Pablo Giralt (@giraltpablo) September 24, 2025
La Araña improvisó un remate de volea con su pierna zurda para encajar un tiro pegado a un palo ante el ex arquero de River Plate, cortando una racha de cuatro duelos sin convertir (Elche, Alavés, Villarreal y Mallorca) después de marcar un tanto en el debut liguero contra Espanyol (1-2).
Ese fue uno de los pocos avances claros del dueño de casa en toda la etapa y, con el paso del cronómetro, la visita tomó mayor confianza en el terreno de juego hasta emparejar la historia con un tremendo golazo de Chavarría, quien le pegó desde más de 30 metros y colgó la pelota del ángulo derecho de Jan Oblak a los 45 minutos.
Los ingresos de Nicolás González y Giuliano Simeone causaron un efecto positivo en Atlético de Madrid en el complemento. Una prueba de eso fue que ambos tuvieron sus oportunidades mano a mano contra Batalla, pero un mal cabezazo y un bloqueo a tiempo de Florian Lejeune impidieron el gol.
Instantes antes, los de Vallecas tampoco pudieron vencer a Oblak, quien achicó a tiempo en el área frente a Isi Palazón y despejó el remate con su pierna izquierda. A esto se sumó un tiro a distancia desviado y la tercera fue la vencida: Álvaro García picó habilitado a los 76′ para quedar frente al arquero, lo dejó en el camino y definió a puerta vacía. La jugada fue anulada por un presunto fuera de juego, pero el VAR corrigió la decisión.
¡EL SEGUNDO DE JULIÁN! Volea letal de la Araña para el 2-2 de Atlético de Madrid ante Rayo Vallecano en #LaLiga.pic.twitter.com/wlz5bMRXin
— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 24, 2025
La respuesta del elenco madrileño llegó inmediatamente para que Julián Álvarez aproveche un rebote de Batalla a un testazo de Giuliano Simeone y estampe su doblete parcial reventando la red casi sobre la línea de la valla.
HATTRICK DE JULIÁN ÁLVAREZ PARA ATLÉTICO DE MADRID . UNO DE LOS MEJORES DELANTEROS DEL MUNDO. pic.twitter.com/vefNobthMS
— VSports Team (@VSportsTM) September 24, 2025
El hattrick se completó a los 88 minutos con una definición desde afuera del área que se coló contra el palo derecho de Augusto Batalla para tener cuatro gritos en seis partidos del torneo local.
Esta actuación magistral de Julián Álvarez, que expuso el manual del goleador por su repertorio a la hora de resolver con ejecuciones de volea, de arremetida y desde lejos, sucede a pocos días del reclamo suyo a Diego Simeone. El campeón del mundo no pudo ocultar su fastidio en el banco cuando salió reemplazado en la igualdad 1-1 contra Mallorca y dejó una frase con un dardo al Cholo: “Siempre a mí…”. Rayo Vallecano fue el segundo de los seis partidos que disputó del torneo local en los que completó los 90 minutos, y tras el matrch se llevó la pelota a casa.
¿LA PELOTA? “ME LA LLEVO A CASA”. Julián y su primer triplete en el Atlético de Madrid. ️
@Atleti pic.twitter.com/7IDTnjQcsX
— TyC Sports (@TyCSports) September 24, 2025
Por otro lado, Atlético de Madrid no contó con Thiago Almada ante Rayo Vallecano porque el hombre de la selección argentina sufrió una lesión muscular localizada en el sóleo de la pierna derecha. El diagnóstico del 11 de septiembre pasado apuntaba a una recuperación de tres semanas, luego de haber jugado con la Albiceleste ante Venezuela, contra quien aportó una asistencia en la victoria 3-0 en el Estadio Monumental. Se perdió todos los partidos posteriores a la fecha FIFA, entre ellos el estreno con derrota 2-3 ante Liverpool en la Champions League.
Sin su presencia, los Rojiblancos perdieron a un futbolista clave por el que pagaron una cifra cercana a los USD 47 millones al Olympique de Lyon. Acumula 209 minutos repartidos en tres duelos de la Liga contra Espanyol (2-1), Elche (1-1) y Alavés (1-1). Será una baja sensible para el derbi madrileño de este sábado desde las 11:15 (hora argentina) contra Real Madrid, líder del campeonato con puntaje ideal en seis juegos.