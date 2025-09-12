Shell volvió a aumentar los precios de los combustibles en Paraná
12/09/2025 | Paraná | No hay comentarios|
La petrolera Shell aplicó su segunda suba en septiembre en los precios de los combustibles. Los nuevos valores comenzaron a regir desde las 00 de este viernes, con un incremento de cinco pesos por litro tanto en las naftas como en el gasoil.
Con esta medida, Shell acumula siete aumentos en los últimos 42 días, de los cuales cinco se concretaron en agosto.
En Paraná, los valores quedaron de la siguiente manera:
- Nafta Súper: pasó de $1.547 a $1.552
- V-Power Nafta: pasó de $1.806 a $1.811
- Diésel Común: pasó de $1.605 a $1.610
- V-Power Diésel: pasó de $1.824 a $1.829
Fuente: AHORA