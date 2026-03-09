Shell aumentó los combustibles en Paraná
Luego de un nuevo ajuste en los impuestos a los combustibles, se registraron aumentos en los precios de las estaciones de servicio, una suba que ya comenzó a reflejarse en los surtidores de la ciudad de Paraná.
El incremento responde a una actualización parcial de los tributos que gravan naftas y gasoil, medida dispuesta por el Gobierno nacional.
La decisión fue oficializada mediante el Decreto 116/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde se estableció aplicar solo una parte de los aumentos pendientes y postergar el resto para abril, con el objetivo de evitar un mayor impacto en la inflación.
De esta manera, se modificó lo previsto anteriormente en el Decreto 617/2025, que contemplaba la aplicación total de los incrementos a partir de comienzos de marzo.
Nuevos valores en estaciones de servicio de Paraná
En la ciudad de Paraná ya se confirmaron los nuevos precios en estaciones de servicio de la marca Shell. Según un relevamiento realizado por Canal Once, la primera estación en actualizar los valores fue la ubicada en Gualeguaychú e Illia, donde el aumento comenzó a aplicarse el viernes.
En tanto, en la estación de servicio de Cinco Esquinas, los nuevos precios comenzaron a exhibirse este domingo.
Precios actualizados de combustibles
Los valores que actualmente figuran en los surtidores son los siguientes:
Nafta Súper: $1.833 (antes $1.788)
Nafta V-Power: $2.034 (sin cambios)
Evolux Diesel: $1.975 (antes $1.844)
V-Power Diesel: $2.148 (antes $2.082)
Los incrementos varían según el tipo de combustible y se ubican aproximadamente entre el 0,3% y el 2,5%.
