Set y partido: Argentina ganó caminando… goleó a Puerto Rico por 6 a 0
El seleccionado argentino se impuso por 6 a 0 frente a Puerto Rico, en un partido amistoso desarrollado en el Chase Stadium de Miami.Los goles de la velada fueron obra de Alexis Mac Allister en dos oportunidades al igual que Lautaro Martínez ingresando en la última media hora, además de Gonzalo Montiel y Steven Echevarria en contra.
Con la novedad del regreso de Lionel Messi tras su ausencia ante Venezuela, Lionel Scaloni pudo apostar por la rotación que pretendía y parar de arranque al Flaco López además de hacer ingresar en el complemento a Lautaro Rivero, Aníbal Moreno y hasta a Facundo Cambeses reemplazando al Dibu Emiliano Martínez.
La primera llegada clara de la noche fue para el conjunto argentino, a los dos minutos del primer tiempo, con una jugada colectiva que terminó en un centro atrás para el volante Giovani Lo Celso, cuyo remate con la cara externa del pie izquierdo se fue ancho.
A los siete minutos, el delantero Leandro Antonetti recuperó una pelota detrás de la mitad de la cancha y remató con mucha potencia y altura, intentando sorprender con un tiro que se metía por el ángulo, aunque el arquero Emiliano “Dibu” Martínez alcanzó a correr hacia atrás y desviar.
Seis minutos más tarde, luego de un remate del astro argentino Lionel Messi en el travesaño, el carrilero Nicolás González disparó de volea y Alexis Mac Allister metió la cabeza para desviar y concretar el 1-0.
A los 22 minutos, Messi empaló una pelota en el borde del área para el defensor Gonzalo Montiel, que definió de volea desde el costado derecho, con un tiro cruzado que significó el 2-0.
En 35 minutos, el delantero José López recibió sobre el área chica y pivoteó hacia atrás para la subida de Mac Allister, cuyo remate de primera entró por el ángulo derecho del arquero Sebastián Cutler.
Puerto Rico volvió a llegar a los 39 minutos, cuando el extremo Wilfredo Rivera recibió sobre el costado derecho, se fue cerrando y sacó un buen tiro al primer palo, a media altura, que fue desviado por el “Dibu”.
Ya en el segundo tiempo, a los dos minutos, un centro desde la derecha habilitó a Messi, que cabeceó sobre el costado izquierdo del área chica, aunque no pudo vencer a Cutler.
A los 19 minutos del segundo tiempo, después de un remate de Nicolás González, una serie de rebotes entre el volante Steven Echevarría y el arquero Sebastián Cutler terminaron enviando la pelota al fondo de la red.
Los últimos dos goles del partido fueron autoría de Lautaro Martínez. A los 34 minutos empujó una pelota suelta dentro del área y cuatro minutos después, luego de una buena combinación con Messi, metió un remate bajo sobre el segundo palo, para el 6-0 final.
Síntesis Amistoso internacional
Argentina 6 – 0 Puerto Rico
Estadio: Chase Stadium (Miami, Estados Unidos).
Árbitro: Armando Villarreal (Estados Unidos).
Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Leonardo Balerdi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; José López, Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.
Puerto Rico: Sebastián Cutler; Nicolás Cardona, Gio Calderón, Beto Ydrach, Sidney Paris; Steven Echevarría, Isaac Angking, Wilfredo Rivera; Ricardo Rivera, Jeremy De León, Leandro Antonetti. DT: Charlie Trout.
Goles en el primer tiempo: 13m y 35m Mac Allister (A), 22m Montiel (A).
Goles en el segundo tiempo: 19m Cutler en contra (A), 34m y 38m L.Martínez (A).
Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Lautaro Rivero por Otamendi (A) y Aníbal Moreno por Lo Celso (A), 12m Nicolás Paz por G.Simeone (A); 17m Juan O’Neill por De León (PR), Noeh Hernández por Angking (PR), Nahuel Molina por Montiel (A) y Lautaro Martínez por J.López (A); 27m Gerald Díaz por Paris (PR) y Darren Ríos por Rivera (PR); 29m Facundo Cambeses por E.Martínez (A); 37m Diego Rossi por Cardona (PR) y Rodolfo Sulia por Olivera (PR).
Lo que sigue…
La selección argentina vuelve a jugar recién en noviembre de 2025. Será en la segunda doble fecha tras Eliminatorias, cuando dispute dos amistosos en sedes exóticas.
En noviembre es el turno de una gira por Asia y África entre el 10 y 18 de noviembre. La primera parada será en Luanda, para enfrentar al local Angola, y la segunda iba a ser en Kerala, para chocar con India, aunque este encuentro fue cancelado y resta oficializar al nuevo rival, que podría ser Marruecos.