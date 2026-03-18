Serios disturbios entre la Policía Federal y manifestantes que intentaban instalar una carpa frente a Casa Rosada acompañados por familiares discapacitados
Una serie de incidentes se produjeron este miércoles por la mañana durante una protesta contra la Ley de Discapacidad realizada frente a la Casa Rosada. El cruce se ocasionó entre miembros de la Policía Federal que, violentamente, buscaban evitar la instalación de una carpa a modo de reclamo contra la mencionada legislación.
En busca de evitar el acampe, la policía quitó un gacebo que había sido colocado por las personas instaladas en el lugar. “Nos tratan como a perros. Mi nene tiene discapacidad y está asustado”, dijo uno de los testimonios en directo con TN.
Entre insultos al Gobierno, se llegó a escuchar un eco que insistía sobre la “falta de humanidad” de quienes llevaban adelante ekl agresivo dispositivo de “seguridad”.
Plaza de Mayo: la Policía Federal empujó a una persona en silla de ruedas y rompió el gazebo que habían armado en defensa de la Ley de Discapacidad pic.twitter.com/3fIeIeqTON
— El Destape (@eldestapeweb) March 18, 2026
“Nos agreden siempre a nosotros, venimos tranquilos a ver si el presidente nos escucha, pero nos mandó a la policía primero”, cuestionó otro de los presentes.
Tras los empujones con algunos miembros de la Policía Federal Argentina, otro manifestante comentó angustiado: “No tienen sensibilidad, mi hijo está en silla de ruedas, no se puede defender”.
Tensión en Plaza de Mayo: sacaron el gazebo durante una protesta por la Ley de Discapacidad y hay tensión. “Nos tratan como perros”, dijo el papá de un chico con Síndrome de Down. “No tienen sensibilidad”, subrayaron pic.twitter.com/sLhUtat0OB
— TN – Todo Noticias (@todonoticias) March 18, 2026
A pesar de los incidentes generados, la gente permaneció reclamando en frente de Casa Rosada y se reforzó la fuerza policial en el lugar. Quienes reclaman exigen que se les transfiera el dinero que se les debe, así como también se muestran en contra de algunos de los cambios efectuados por el Gobierno en la reforma de la Ley de Discapacidad.