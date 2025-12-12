Sergio Palazzo anunció una nueva actualización salarial para los empleados bancarios y el salario inicial supera los $2 millones
Los empleados bancarios de todo el país recibieron una nueva actualización salarial, en el marco del esquema de revisiones mensuales atadas a la inflación que sostiene la Asociación Bancaria. La suba fue confirmada mediante un comunicado oficial y alcanza a la totalidad de las remuneraciones del sector.
El sindicato que conduce Sergio Palazzo informó que la actualización correspondiente a noviembre es del 2,5%, aplicada sobre los salarios brutos, normales y habituales, tanto remunerativos como no remunerativos.
Con este incremento, el salario inicial bancario quedó fijado en $2.008.641, estableciendo un nuevo piso para el sector y reflejando el impacto acumulado de las correcciones salariales acordadas durante el año.
Según el detalle difundido por la organización gremial, la recomposición salarial acumulada entre enero y noviembre de 2025 asciende al 27,9%, calculada sobre las remuneraciones vigentes en diciembre de 2024. La suba también impacta en los adicionales convencionales y no convencionales percibidos por los trabajadores del sistema financiero.
Desde La Bancaria señalaron que el mecanismo de actualización mensual se mantendrá sin modificaciones, y continuará aplicándose en diciembre de 2025 y en los meses de enero y febrero de 2026, con el objetivo de acompañar la evolución del costo de vida en un contexto de alta inflación.
Además, las partes acordaron retomar la negociación paritaria en la segunda quincena de marzo de 2026, instancia clave en la que se evaluará la evolución de los precios y la necesidad de aplicar nuevos ajustes.
El gremio destacó la importancia del esquema vigente para evitar el deterioro del ingreso real de los trabajadores. “Una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que las y los trabajadores bancarios continúen salvaguardando el poder adquisitivo de sus salarios”, remarcaron desde la conducción nacional.
El comunicado, emitido en Buenos Aires, lleva la firma del Secretariado General Nacional de la Asociación Bancaria, encabezado por Palazzo y los principales referentes de la entidad.