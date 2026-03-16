Sergio “Chiquito” Romero se retira del fútbol
Tras un paso fugaz por Argentinos Juniors, Sergio “Chiquito” Romero, quien se encontraba en condición de libre entrenando por su cuenta a la espera del llamado de un club, decidió ponerle punto final a su carrera y se retira del fútbol a los 39 años.
Pese a haber tenido algunas ofertas arriba de la mesa en el último mercado de pases, el arquero tenía como prioridad no moverse de Buenos Aires por cuestiones familiares. Dichas propuestas no prosperaron, por lo que terminó optando por colgar los guantes después de una extensa carrera de 20 años y comenzar su camino como entrenador.
En enero se había ofrecido volver a Racing como recambio de Facundo Cambeses ante la salida de un histórico como Gabriel Arias. Sin embargo, la relación con el club donde se formó no quedó de la mejor manera tras su paso por Boca y el llamado de Gustavo Costas nunca llegó.
“Un llamado de Racing nunca lo rechazaría. Si las condiciones están dadas lo haré desde el lugar que sea. Puedo esperar, no tengo apuro de estar sin club, no me desespera que en unos días arranque el torneo”, le comentó a DSports Radio a comienzos de 2026.
El misionero dio vuelta la página y ahora su futuro estará del otro lado de la línea de cal. Romero hizo el curso de técnico en 2023, en la misma temporada que logró la clasificación a la final de la Copa Libertadores con el Xeneize, edición en la que fue una figura indispensable por su papel en las tandas de penales.
“Tengo hecho el curso de entrenador. Tengo todo armado hasta con cuerpo técnico para el momento que me toque retirarme y ponerme a dirigir. Me gusta, veo mucho fútbol, de todos los países y ligas. El hecho de haber jugado tanto tiempo en Europa, los entrenadores te van dando un montón de herramientas que te marcan, que las vas viendo y que las podés llevar a la práctica”, comentó el ex Manchester United.
Su último paso como profesional fue en Argentinos Juniors, que lo contrató en octubre de 2025 tras la lesión de ligamentos cruzados de la rodilla de Diego “Ruso” Rodríguez, con el objetivo de ir en busca de la Copa Argentina. Atajó en las semis ante Belgrano de Córdoba y en la final ante Independiente Rivadavia, donde, en ambos casos, se mostró por debajo de las expectativas y falto de ritmo tras un largo período sin jugar en Boca.
La caída en la final ante el elenco mendocino le puso punto final a su estadía en La Paternal, donde dejó de ser tenido en cuenta por el entrenador Nicolás Diez y se fue por la puerta de atrás al finalizar la temporada tras apenas haber atajado en cuatro partidos.
‘Chiquito’ había llegado a Argentinos para ganar rodaje, después de casi un año sin atajar en el conjunto de La Ribera. Su salida de Boca estuvo marcada por el cruce con un plateísta tras la derrota en La Bombonera, en el Superclásico ante River en septiembre de 2024. Posterior a dicho episodio atajó únicamente en dos partidos oficiales y luego fue marginado del puesto por sus constantes molestias físicas.
“El hincha de Boca me pregunta por qué me fui de Boca. Les respondo que fue por el episodio con el hincha y por el último año que me tocó atajar que no fue como el anterior. Me arrepentí de lo que pasó en el mismo momento, automáticamente pensé en salir a aclarar la situación que había sucedido”, clarificó Romero.
Pese a que su imagen más reciente en el fútbol argentino no fue la mejor, ‘Chiquito’ marcó época en la selección argentina. Se mantiene como el arquero con más presencias en la historia con 96 encuentros, lo que le valió también una extensa carrera en Europa, en clubes muy importantes. Fue subcampeón del mundo en Brasil 2014.
Tras un año en Racing, dio el salto al AZ Alkmaar de Países Bajos. Sus buenos rendimientos lo catapultaron a la Sampdoria de la Serie A de Italia. Luego pasó por el Mónaco de Francia para posteriormente vestir uno de los buzos más prestigiosos del mundo: el del Manchester United. Después de seis años en la Premier League, volvió a Italia para atajar en el Venezia, su último club en el viejo continente.
La carrera a nivel clubes de ‘Chiquito’ Romero
2006: Racing Club.
2007: AZ Alkmaar (Países Bajos).
2011: Sampdoria (Italia).
2013: Mónaco (Francia).
2015: Manchester United (Inglaterra).
2021: Venezia (Italia).
2022: Boca.
2025: Argentinos Juniors.