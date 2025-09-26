Sergio Busquets anuncia su retiro: el adiós de un referente histórico del Barcelona y la selección española
Sergio Busquets, mediocampista emblemático y socio de Lionel Messi en uno de los mejores Barcelona de la historia, confirmó que su carrera profesional llegará a su fin en los próximos meses.
El jugador de 37 años, actualmente en Inter Miami de la Major League Soccer (MLS), compartió en sus redes sociales un video emotivo en el que repasa su trayectoria y anuncia que la presente temporada será la última de su carrera deportiva.
“Ha llegado el momento de despedirme. Estos serán mis últimos meses en un campo de juego”, expresó Busquets, acompañado de imágenes que recorren desde sus inicios como juvenil, su extenso paso por el Barcelona y sus logros con la selección española.
El anuncio generó un gran impacto en el mundo del fútbol, considerando que Busquets ha marcado una era como mediocampista defensivo. En el video, definió al Barcelona como “el club de su vida” y agradeció la oportunidad de vestir su camiseta durante tantos años.
También expresó gratitud hacia el Inter Miami, club que lo recibió en 2023 junto a Lionel Messi y Jordi Alba en un ambicioso proyecto para fortalecer la liga estadounidense: “Gracias al club por darme la posibilidad de vivir esta nueva experiencia. Me retiro pleno y agradecido”, afirmó.
A nivel personal, Busquets destacó a su familia y a todos quienes lo acompañaron a lo largo de su carrera. Según el calendario, aún le restan al menos cinco compromisos de fase regular en la MLS, con la posibilidad de disputar los playoffs si el Inter avanza.
La destacada trayectoria de Sergio Busquets
Busquets debutó en el Barcelona en 2008 y rápidamente se consolidó en el once titular de Pep Guardiola. Su rol como volante central redefinió la función táctica del puesto, convirtiéndose en el nexo entre la defensa y los circuitos creativos del equipo.
Con la camiseta blaugrana, conquistó numerosos títulos, incluidos múltiples campeonatos de La Liga, Champions League y el histórico Sextete de 2009, que lo situó como pieza clave de uno de los mejores equipos de la historia.
Con la selección española, Busquets acumuló 143 partidos y fue determinante en la conquista del Mundial Sudáfrica 2010 y la Eurocopa 2012. Tras la eliminación en Qatar 2022, cerró su ciclo internacional como un referente absoluto de su generación.
Palmarés completo de Sergio Busquets
Barcelona
- 9 Ligas de España
- 3 Champions League
- 3 Mundiales de Clubes
- 3 Supercopas de Europa
- 7 Copas del Rey
- 7 Supercopas de España
Inter Miami
- 1 Supporter’s Shield
- 1 Leagues Cup
Selección de España
- Mundial Sudáfrica 2010
- Eurocopa Polonia y Ucrania 2012