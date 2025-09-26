Sergio Berni: “Argentina perdió el control de las fronteras y el narcotráfico se precarizó”
El senador provincial y exministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, aseguró que el principal problema del narcotráfico en el país es que “Argentina perdió todo el control de las fronteras”, lo que facilita el ingreso de drogas sin mayores obstáculos.
En diálogo con Radio Rivadavia, Berni advirtió: “Es un problema mundial, pero en Argentina se intensifica por el desastre del ingreso y su comercialización. El territorio quedó liberado a su propia suerte”.
El legislador se refirió además al crimen de Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, ocurrido el último fin de semana, al que calificó como “el asesinato horroroso” que refleja la “precarización de la droga” en el país.
“Hoy es tan fácil entrar droga en Argentina que no se necesita una logística superior: dos personas se van a Perú o Colombia y la traen como si fuera un par de medias”, enfatizó.
Berni señaló que la organización vinculada a este triple crimen “está en la Villa Zabaleta, plagada de narcotraficantes”, y cuestionó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich:
“Pregúntele a Bullrich cuántos se llevaron presos. Fíjense con qué velocidad la Policía bonaerense pudo encontrar los cuerpos. Eso es capacidad investigativa”.
Respecto a la calificación de femicidio, el senador manifestó su discrepancia: “No coincido con las pruebas por asesinato por cuestión de género con un homicidio narcoterrorista. Me parece un desvío total”.
Berni aseguró que las ejecuciones “se transmitieron en vivo por una aplicación encriptada” y remarcó que la violencia criminal es cada vez más rudimentaria:
“El gran problema es la precarización del delito, porque es fácil generar una organización narco en Argentina. La lucha contra el narcotráfico está en manos del Gobierno nacional. ¿Cuántas organizaciones narcocriminales se desbarataron en este último tiempo? Que me den nombres. Es una gran mentira”.
El senador también apuntó contra el presidente Javier Milei:
“En este Gobierno pasan dos cosas: un total descontrol de las fronteras y una destrucción del tejido social producto de la crisis económica. Además, hay un Presidente que dijo que vino a destruir el Estado, que es la organización que mantiene el orden”.
Berni ejemplificó con el robo a la modelo Pampita Ardohain, atribuido a una banda de delincuentes chilenos:
“Ingresaron de manera ilegal y por un paso habilitado legalmente. Si una organización criminal pasa por un paso legal sin dificultad, imagínese el ingreso de drogas”.
Finalmente, lanzó un desafío directo:
“Quiero un debate cara a cara con Patricia Bullrich para debatir la seguridad. La discusión no es una opción, es una obligación”.