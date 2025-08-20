Sergio Alfonsini presentó su renuncia a la Secretaría de Deportes de Entre Ríos
El profesor especializado en atletismo Sergio Alfonsini dejó su cargo en la Secretaría de Deportes provincial, tras una gestión de apenas cinco meses. Había sido designado en enero de este año como Director de Desarrollo y Rendimiento Deportivo, pero su renuncia fue aceptada por el gobernador Rogelio Frigerio a través del Decreto 1767, con fecha del 30 de junio.
Alfonsini cuenta con una extensa trayectoria en el atletismo. Es Director Técnico Nacional (DTN) de la Confederación Argentina de Atletismo (CADA) y entrenador del lanzador entrerriano Nazareno Sasia, quien representó al país en los Juegos Olímpicos de París 2024 en lanzamiento de bala. Además, Sasia fue ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 en Buenos Aires y obtuvo la medalla de plata en el Sudamericano 2023.
Fuente: APF Digital.