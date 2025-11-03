SENASA refuerza el control sanitario en plantas de incubación de Colón
En el marco de su Plan Nacional de Sanidad Avícola, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) continúa con la vigilancia epidemiológica en plantas de incubación de la localidad de Colón, Entre Ríos, verificando el cumplimiento de las condiciones sanitarias y la presencia o ausencia de bacterias del género Salmonella.
El muestreo, realizado por agentes del Centro Regional Entre Ríos del SENASA, forma parte del Programa Nacional de Control de Salmonelosis Avícola. Incluye la inspección de las instalaciones para constatar sus condiciones de bioseguridad y la recolección de huevos no eclosionados (“picados”), que se utilizan como muestra representativa del lote.
Posteriormente, estas muestras son refrigeradas y enviadas al Laboratorio Nacional del SENASA en Martínez, Buenos Aires, para su análisis bacteriológico, esencial para la detección temprana de Salmonella spp. y sus serovariedades.
Estas acciones de vigilancia y control sanitario se realizan en todo el país, con el objetivo de garantizar la inocuidad y calidad de los productos avícolas, así como proteger la salud animal y pública.