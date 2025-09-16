Senasa realizó más de 16 mil controles en rutas de Entre Ríos para proteger la sanidad agroalimentaria
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) llevó adelante 16.348 controles integrados a transportes agropecuarios en rutas estratégicas de Entre Ríos, entre enero y agosto de este año, con el objetivo de resguardar la salud de los consumidores, proteger los estatus zoofitosanitarios y sostener los mercados internacionales de exportación.
Los operativos de fiscalización integral permitieron verificar la documentación sanitaria obligatoria, el estado higiénico-sanitario de las cargas y las condiciones de traslado en transportes de animales vivos, productos y subproductos de origen vegetal y animal.
Como resultado, el Centro Regional Entre Ríos del Senasa labró 308 actas de infracción: el 66% por irregularidades, el 16% por interdicciones, el 12,3% por retornos a origen, el 8,6% por liberaciones y el 6,4% por decomisos.
Productos decomisados
Durante este período, se incautaron 809 kilos de embutidos, 5.000 kilos de grasa, 5.000 huevos (416 docenas), 47 aves (pollitos bebé y gallinas), 416 plantines de cannabis y 407 plantas cítricas, entre otros, por incumplir la normativa sanitaria y poner en riesgo la inocuidad de los agroalimentos.
También se detectaron faltas como transporte sin habilitación oficial, documentación sanitaria ausente o irregular (DTV-e o DT-e), credenciales apócrifas y traslado sin condiciones adecuadas.
Controles en puntos estratégicos
Los procedimientos se realizaron con apoyo de la Policía de Entre Ríos, Gendarmería Nacional y otros organismos, en los puestos de control de:
- Cerrito (Ruta Nacional 14, km 341, Chajarí).
- Federal (Ruta 127, km 197, con operativos en Sauce de Luna y Conquistadores).
- Puesto de Control Itinerante (PCI) en el acceso al Túnel Subfluvial “Raúl Uranga–Carlos Sylvestre Begnis”, que conecta Paraná con Santa Fe.
Además, dos patrullas móviles realizaron recorridas: una con base en Concordia (Ruta 14, km 240, con cobertura en Villaguay, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú) y otra en Gualeguay, que extendió los operativos a rutas de esa ciudad y de Victoria.
Con este sistema de control, el Senasa previene la propagación de plagas y enfermedades, protege la salud de la población y el comercio legal, y garantiza el cumplimiento de las exigencias sanitarias nacionales e internacionales, fundamentales para el desarrollo del sector agroalimentario.