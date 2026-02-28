SENASA detectó en la Costanera Sur porteña un nuevo caso de Gripe Aviar y hay alerta sanitaria
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) confirmó la detección de un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) en aves silvestres en la Ciudad de Buenos Aires, luego de analizar muestras tomadas a cisnes coscoroba en la Reserva Ecológica Costanera Sur. El diagnóstico se realizó en conjunto con el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur y se suma a otros focos registrados recientemente en la provincia de Buenos Aires.
Monitoreo y acciones sanitarias
Tras la confirmación del caso, el organismo sanitario nacional, junto con el Ministerio de Salud de la Nación y las áreas de Ambiente y Salud de la Ciudad, iniciará rastrillajes y monitoreos en parques y reservas con cuerpos de agua para evaluar la posible circulación del virus y aplicar las medidas de control correspondientes.
Los casos detectados en la reserva coinciden con episodios confirmados en las localidades bonaerenses de General Madariaga, Ranchos y Lobos, lo que refuerza el estado de vigilancia sanitaria en la región.
Impacto regional y medidas comerciales
En este contexto, el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) de Paraguay resolvió suspender de manera temporal el ingreso de aves vivas, huevos fértiles y productos avícolas provenientes de Argentina. La decisión, de carácter preventivo, fue adoptada tras la confirmación de focos en la provincia de Buenos Aires y busca proteger la sanidad avícola paraguaya y evitar la propagación del virus.
Las autoridades sanitarias argentinas activaron los protocolos de contención, que incluyen aislamiento de los establecimientos afectados, controles de movimiento y refuerzo de medidas de bioseguridad. En paralelo, Paraguay intensificó la vigilancia epidemiológica en la frontera, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).
Es importante destacar que la influenza aviar altamente patógena es una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta a aves domésticas y silvestres, especialmente especies acuáticas como patos, gansos, flamencos y cisnes. Aunque tiene potencial zoonótico, la transmisión a personas es poco frecuente y generalmente se vincula con contacto directo y reiterado con animales infectados o superficies contaminadas.
Las autoridades también remarcaron que la enfermedad no se transmite por el consumo de carne aviar ni de huevos, por lo que no representa un riesgo para la cadena alimentaria.
Recomendaciones a la población
Tras el hallazgo, se recomendó a quienes visiten parques, plazas y reservas de la ciudad evitar el contacto con aves silvestres. También se recordó que especies urbanas como palomas y gorriones tienen muy baja susceptibilidad al virus, por lo que no cumplen un rol relevante en su diseminación.
Vigilancia reforzada
El episodio refuerza el estado de alerta sanitaria en Argentina y en la región, donde los organismos mantienen sistemas de monitoreo permanente ante la aparición de nuevos focos. La vigilancia en aves silvestres es considerada una herramienta clave para anticipar riesgos y proteger tanto la producción avícola como la salud pública.