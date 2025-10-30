SENASA decomisó más de 500 kilos de carne y 576 docenas de huevos transportados sin documentación sanitaria en Entre Ríos
En un operativo de control realizado en la provincia de Entre Ríos, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) decomisó más de 500 kilogramos de carne bovina, porcina y aviar, además de 576 docenas de huevos frescos, que eran transportados sin la documentación sanitaria correspondiente.
La intervención fue llevada a cabo por la patrulla móvil del Centro Regional Entre Ríos del SENASA, durante un control de rutina sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 646, en la localidad de La Paz, en el marco de las acciones de fiscalización destinadas a proteger la salud pública y garantizar que los alimentos cumplan con las normas de inocuidad y trazabilidad vigentes.
Según informaron desde el organismo, la mercadería era trasladada en un vehículo isotérmico con equipo de frío, proveniente de La Paz y con destino a Esquina, Corrientes, pero no contaba con el permiso de tránsito sanitario obligatorio para el transporte de carnes y huevos frescos.
Los inspectores verificaron, además, que la carga no tenía la documentación sanitaria respaldatoria ni las habilitaciones necesarias. En el caso de los huevos, carecían del permiso de transporte, del tránsito sanitario y de la rotulación obligatoria que exige la normativa vigente.
Por estas irregularidades, se procedió al decomiso y posterior desnaturalización de la totalidad de la carga, que incluía 57 kilogramos de carne bovina con hueso, 390 kilogramos de carne aviar, 54 kilogramos de carne porcina con hueso y 576 docenas de huevos frescos.
Desde el SENASA destacaron que este tipo de operativos se enmarca en las acciones permanentes del organismo para proteger la salud pública, garantizar la sanidad agroalimentaria y promover el comercio legal. Asimismo, remarcaron que la colaboración con otras fuerzas de seguridad resulta fundamental para asegurar que los alimentos que llegan a los consumidores sean seguros y cumplan con las condiciones higiénico-sanitarias requeridas.