SENASA actualiza los controles para aprobar medicamentos contra la sarna bovina
Con el objetivo de mejorar los registros de productos veterinarios y fortalecer la sanidad animal en la producción ganadera, el SENASA actualizó los procedimientos para evaluar y controlar los medicamentos destinados a tratar la sarna bovina.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 865/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial. La norma establece nuevos requisitos y procesos para la realización de pruebas oficiales de seguridad clínica y eficacia de los antisárnicos bovinos, que ahora deberán ser analizados por una Comisión Técnica especializada.
Según la resolución, la intervención de esta Comisión garantizará la validez científica de los estudios, asegurando el cumplimiento de los estándares necesarios para evaluar correctamente la eficacia y seguridad de los productos veterinarios. Las pruebas podrán realizarse tanto en el campo experimental del SENASA como en otros predios autorizados oficialmente por el organismo.
Los ensayos deberán llevarse a cabo entre el 1 de marzo y el 31 de octubre de cada año, en establecimientos previamente verificados por la Comisión Técnica, que evaluará especialmente si los bañaderos de inmersión o aspersión reúnen condiciones óptimas para su implementación.
La Comisión también será la encargada de realizar las inspecciones sobre los animales tratados, con la posibilidad de ampliar la frecuencia de observaciones para garantizar un control exhaustivo del proceso.
Para obtener la aprobación oficial, los antisárnicos bovinos deberán demostrar 100% de eficacia. Una vez cumplido este requisito, el certificado que habilita su uso y comercialización tendrá una validez de 10 años.
Con esta actualización normativa, el SENASA apunta a reforzar la calidad y efectividad de los tratamientos veterinarios, reducir la prevalencia de la sarna bovina y mejorar la sanidad general de los rodeos.