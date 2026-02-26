“Senadores, no se caguen en el agua”: Detuvieron a 12 activistas de Greenpeace que realizaban “una acción directa y pacífica” en las escalinatas del Congreso de la Nación
Un total de 12 activistas de Greenpeace fueron detenidos este jueves por la mañana durante una protesta frente al Congreso de la Nación por la Ley de Glaciares, que se debatirá este jueves en el Senado. Los incidentes se produjeron cuando se encontraban realizando “una acción directa y pacífica” sobre las escalinatas del Parlamento.
Sentados en inodoros, los activistas desplegaron un cartel con el mensaje “Senadores, no se caguen en el agua”, con el objetivo de remarcar la gravedad de la reforma de la Ley de Glaciares que se debatirá hoy en el Senado.
“La policía intervino unos 20 minutos después de que nosotros nos colocamos en la escalinata. Ya se llevaron detenidos a los 12 activistas que participaron de esta actividad pacífica”, detalló Agostina Rossi Serra, Licenciada en Biología e integrante de Greenpeace Argentina.
Sumate y exigile a los senadores que no modifiquen la Ley de Glaciares haciendo clic acá: https://t.co/kV0sR3EK64 y ayúdanos a pedir la liberación de nuestros activistas. pic.twitter.com/R82LzlQP3f
— Greenpeace Argentina (@GreenpeaceArg) February 26, 2026
Los activistas detenidos fueron identificados como Carla Guidi; Sol Klausek; Luciana Rivero; Abril Castellano; Iwan Nuñez Romero; Mailen Miranda Vaquera; Juana Serra; Pablo Bléfari; Marcos Policer; Diana Suarez Smeke; Manuela Zalazar; y Cynthia Moreno Gallo.
Respecto del estado físico de los activistas que fueron detenidos, Agostina dijo no poder confirmar cómo se encuentran porque “rápidamente los ingresaron a un estacionamiento que se encuentra frente al ingreso del Senado” y dejaron de verlos. “Una vez que los detuvieron no pudimos tener más contacto con ellos. No sabemos si les pasó algo. Vamos a estar insistiendo para que los liberen lo más rápido posible”, agregó.
Las mujeres fueron trasladadas al Centro de Detención ubicado en Cavia al 3300, mientras que los varones fueron derivados a la Alcaidía de Madariaga al 6900. Ambos establecimientos dependen de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y funcionan como lugares de alojamiento transitorio para personas detenidas a disposición de la Justicia.
Rossi Serra definió el operativo realizado por la Policía Federal Argentina como “completamente desmedido”, ya que “eran solo 12 activistas que en ningún momento tuvieron ninguna actitud violenta”.
“Nosotros llegamos hasta las escalinatas del Congreso sí, pero en ningún momento tuvimos intención de ingresar al recinto. Lo único que hicimos fue desplegar, en las escalinatas, nuestro mensaje que es extremadamente claro: la Ley de Glaciares no debe ser modificada y lo que está en juego es el agua. Lo que estamos buscando es que los senadores comprendan esto y no acompañen esta reforma en el día de hoy en la sesión”, puntualizó.
En ese marco, la integrante de Greenpeace Argentina describió: “Cuando se comenzó con la acción, rápidamente salió personal del Congreso y se dirigió hacia las escalinatas. Después se sumó personal de la Policía Federal. Entiendo que la demora fue porque estaban esperando que llegue la autorización para poder sacarnos de ahí y no porque no estaban dando la posibilidad de desplegar nuestro mensaje”.
“Nos hubiera encantado poder estar lo máximo posible para poder llegar a la sesión y que los senadores vean ese mensaje, que lo entiendan, pero entendemos que les va a llegar igual. El operativo que desplegaron es extremadamente desmedido y están logrando que todo el mundo esté hablando de esto”, enfatizó.
En cuanto al mensaje que busca dejar Greenpeace Argentina, la activista subrayó: “Esta reforma no puede avanzar. Lo que está en juego es el agua de todos”.
A través de un comunicado, el director de programas de Greenpeace, Diego Salas, denunció: “Lo que los senadores decidirán hoy es si protegen las fuentes de agua de Argentina o abren la puerta a intervenir zonas que la ley vigente protege”.
“Esta reforma, impulsada por el Gobierno nacional, es regresiva e inconstitucional. De los glaciares y el ambiente periglacial dependen millones de personas, que verán comprometido su acceso al agua, un derecho básico y fundamental amparado por la Constitución Nacional”, enfatizó Salas.
En ese marco, el director de programas de Greenpeace arremetió: “La decisión que tomen hoy los senadores será recordada, tienen la oportunidad histórica de proteger el futuro hídrico del país y esperamos que estén a la altura de esa responsabilidad”.