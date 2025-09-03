Maran Suites & Towers

Senadores Justicialistas exigen explicaciones por la exclusión de Entre Ríos de los Juegos Nacionales Evita 2025

Redacción | 03/09/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

La decisión del gobierno provincial de no participar en los Juegos Nacionales Evita 2025 generó profundo malestar y preocupación en la comunidad deportiva y en cientos de familias de Entre Ríos. Este evento, además de ser una competencia de relevancia nacional, constituye una oportunidad de inclusión, formación y proyección para jóvenes de distintos contextos sociales, muchos provenientes de entornos vulnerables.

A pesar del destacado desempeño de la delegación entrerriana en 2024, donde la provincia alcanzó el sexto lugar en el medallero nacional y lideró en atletismo, la administración provincial decidió, de manera unilateral y sin comunicación oficial, no enviar una delegación este año.

El senador Juan Diego Conti, junto a sus pares justicialistas, expresó: “La justificación difundida en los medios, basada en una presunta falta de presupuesto y la priorización de los Juegos Deportivos Entrerrianos, carece de consistencia”. Por eso presentaron un Pedido de Informe al Poder Ejecutivo, con el objetivo de obtener respuestas claras y precisas sobre esta medida.

Conti agregó que “se rechazaron fuentes alternativas de financiación, propuestas por federaciones, municipios y familias de los atletas, lo que pone en duda que la medida responda a limitaciones económicas reales”.

La exclusión de la instancia nacional debilita los incentivos y el valor de la competencia provincial, afectando directamente a los jóvenes que se habían preparado y clasificado para representar a Entre Ríos en Mar del Plata.

Los Juegos Nacionales Evita son una política de Estado que promueve la inclusión social y el fomento del deporte base y de alto rendimiento. Participar en ellos significa competir, soñar, esforzarse y proyectar un futuro mejor, aprendiendo valores esenciales como disciplina, trabajo en equipo y dedicación.

Solicitudes del Pedido de Informe

El Pedido de Informe presentado por los senadores solicita al Poder Ejecutivo que detalle:

  • Análisis presupuestario y financiero: gastos proyectados para los Juegos Evita 2025, informe técnico que fundamentó la decisión de no participar y comparativo con la inversión en los Juegos Deportivos Entrerrianos.
  • Criterios de priorización y rechazo de financiación: explicación formal de por qué se priorizaron los Juegos provinciales y se rechazaron propuestas de apoyo económico externas.
  • Plan de contingencia y mitigación del impacto: número de deportistas, entrenadores y delegados afectados; alternativas de competencia ofrecidas; y medidas adoptadas para evitar desánimo y desmotivación de la comunidad deportiva.

Con esta iniciativa, los senadores buscan garantizar transparencia, rendición de cuentas y la defensa de políticas públicas que no solo promuevan el deporte, sino que también protejan los sueños y las oportunidades de los jóvenes entrerrianos.

