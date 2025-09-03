Senadores Justicialistas exigen explicaciones por la exclusión de Entre Ríos de los Juegos Nacionales Evita 2025
La decisión del gobierno provincial de no participar en los Juegos Nacionales Evita 2025 generó profundo malestar y preocupación en la comunidad deportiva y en cientos de familias de Entre Ríos. Este evento, además de ser una competencia de relevancia nacional, constituye una oportunidad de inclusión, formación y proyección para jóvenes de distintos contextos sociales, muchos provenientes de entornos vulnerables.
A pesar del destacado desempeño de la delegación entrerriana en 2024, donde la provincia alcanzó el sexto lugar en el medallero nacional y lideró en atletismo, la administración provincial decidió, de manera unilateral y sin comunicación oficial, no enviar una delegación este año.
El senador Juan Diego Conti, junto a sus pares justicialistas, expresó: “La justificación difundida en los medios, basada en una presunta falta de presupuesto y la priorización de los Juegos Deportivos Entrerrianos, carece de consistencia”. Por eso presentaron un Pedido de Informe al Poder Ejecutivo, con el objetivo de obtener respuestas claras y precisas sobre esta medida.
Conti agregó que “se rechazaron fuentes alternativas de financiación, propuestas por federaciones, municipios y familias de los atletas, lo que pone en duda que la medida responda a limitaciones económicas reales”.
La exclusión de la instancia nacional debilita los incentivos y el valor de la competencia provincial, afectando directamente a los jóvenes que se habían preparado y clasificado para representar a Entre Ríos en Mar del Plata.
Los Juegos Nacionales Evita son una política de Estado que promueve la inclusión social y el fomento del deporte base y de alto rendimiento. Participar en ellos significa competir, soñar, esforzarse y proyectar un futuro mejor, aprendiendo valores esenciales como disciplina, trabajo en equipo y dedicación.
Solicitudes del Pedido de Informe
El Pedido de Informe presentado por los senadores solicita al Poder Ejecutivo que detalle:
- Análisis presupuestario y financiero: gastos proyectados para los Juegos Evita 2025, informe técnico que fundamentó la decisión de no participar y comparativo con la inversión en los Juegos Deportivos Entrerrianos.
- Criterios de priorización y rechazo de financiación: explicación formal de por qué se priorizaron los Juegos provinciales y se rechazaron propuestas de apoyo económico externas.
- Plan de contingencia y mitigación del impacto: número de deportistas, entrenadores y delegados afectados; alternativas de competencia ofrecidas; y medidas adoptadas para evitar desánimo y desmotivación de la comunidad deportiva.
Con esta iniciativa, los senadores buscan garantizar transparencia, rendición de cuentas y la defensa de políticas públicas que no solo promuevan el deporte, sino que también protejan los sueños y las oportunidades de los jóvenes entrerrianos.