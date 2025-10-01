Senadores justicialistas entrerrianos se solidarizan con los trabajadores de Vialidad Nacional
El Bloque de Senadores Justicialistas de Entre Ríos expresó su profunda preocupación por el estado de la infraestructura vial nacional en la provincia, producto de un desfinanciamiento que ya lleva 20 meses y que somete a la red a un deterioro constante.
Los legisladores del Justicialismo recibieron al secretario general del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional –Distrito Entre Ríos–, Raúl Meza, con quien compartieron “la preocupación por el vaciamiento del organismo y por la situación de los trabajadores”.
La red vial nacional que atraviesa Entre Ríos suma aproximadamente 2.000 kilómetros de extensión e incluye a las rutas 12, 14, 18, 127, 130, 131, 135, 136, 174 y A015. “Todas ellas constituyen ejes estratégicos para la producción, el comercio, el turismo y, sobre todo, para la seguridad vial de miles de entrerrianos y argentinos que las transitan a diario”, detallaron los parlamentarios justicialistas.
“Su conservación requiere personal capacitado y recursos que hoy el organismo no recibe, afectando tareas esenciales de estudio, construcción, mantenimiento, mejoramiento y adecuación del sistema troncal de caminos nacionales y de sus obras complementarias”, consignaron.
En este sentido, expresaron también su solidaridad frente a la persecución que sufren dirigentes sindicales de Vialidad Nacional en Entre Ríos, al mismo tiempo que se mantienen congelados los salarios desde hace casi un año y medio, en una clara desvalorización de quienes sostienen día a día la tarea vial”, sostuvieron.
“Desde nuestro Bloque reafirmamos la defensa de Vialidad Nacional como organismo indispensable para el desarrollo federal, el cuidado de la vida y la integración territorial de Entre Ríos y de la Argentina”, concluyen los senadores en el comunicado remitido a esta Redacción.