Senadores justicialistas de Entre Ríos piden información precisa antes de debatir una reforma previsional
El bloque de senadores justicialistas de Entre Ríos emitió un comunicado en el que planteó la necesidad de contar con información concreta y un anteproyecto formal para poder analizar con seriedad una eventual reforma del sistema previsional provincial.
Según expresaron, para abordar de manera responsable cualquier modificación del sistema jubilatorio resulta imprescindible disponer de un documento que recoja el borrador de ideas presentado en la reunión mantenida con el Poder Ejecutivo.
Entre los puntos mencionados en ese intercambio se encuentran la movilidad unificada, la compatibilización de edades y aportes con el sistema nacional, la metodología para el cómputo de la historia laboral para determinar el haber inicial y el tratamiento de los regímenes especiales.
Desde el bloque señalaron que solo con precisiones sobre estos aspectos será posible evaluar el impacto real de las propuestas, realizar aportes constructivos y plantear alternativas que preserven los derechos de los trabajadores activos y jubilados.
Los legisladores también indicaron que existe coincidencia en que el déficit de la Caja de Jubilaciones es un problema que requiere soluciones, aunque remarcaron que por la importancia del tema el debate debe desarrollarse con transparencia, datos claros y participación de los sectores involucrados.
En ese marco, valoraron la convocatoria realizada por el gobernador Rogelio Frigerio, así como la apertura para recibir aportes antes del envío del proyecto de ley a la Legislatura.
Finalmente, los senadores justicialistas reiteraron su disposición al diálogo y a la búsqueda de consensos para avanzar en una reforma que garantice la sostenibilidad del sistema previsional con una mirada integral, lo que incluye recuperar la deuda histórica de la Nación, corregir distorsiones internas, asegurar una implementación gradual y equitativa y resguardar los derechos adquiridos.
En ese sentido, remarcaron la importancia de proteger las condiciones previsionales de docentes, trabajadores de la salud, efectivos policiales y de todos los empleados públicos que sostienen el funcionamiento del Estado entrerriano.
Los legisladores concluyeron que con transparencia y participación es posible alcanzar una solución que beneficie a toda la provincia, evitando que el costo de una eventual reforma recaiga de manera desproporcionada sobre trabajadores activos y jubilados.