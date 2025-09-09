Senadores justicialistas celebran que Entre Ríos garantice su participación en los Juegos Evita 2025
El bloque de senadores justicialistas de Entre Ríos destacó la decisión del gobierno provincial de garantizar la participación de la delegación entrerriana en los Juegos Nacionales Evita 2025. “Valoramos que el Gobierno haya reconsiderado su decisión”, expresaron en un comunicado.
Los legisladores señalaron que, tras la preocupación manifestada por familias, entrenadores, deportistas, federaciones, municipios y legisladores, el Ejecutivo decidió dar marcha atrás. Consideraron que esta medida demuestra que “con voluntad política es posible priorizar lo importante”.
En su mensaje, el bloque recordó que los Juegos Evita no representan únicamente una competencia deportiva, sino que constituyen una política pública de inclusión social, que abre la posibilidad a miles de jóvenes entrerrianos de soñar, esforzarse y crecer a través del deporte.
“Lamentamos que en un primer momento se haya tomado una decisión que ponía en riesgo ese derecho”, advirtieron. En este marco, presentaron un Pedido de Informe al Poder Ejecutivo para conocer los fundamentos de la medida inicial y evitar que se repitan situaciones similares.
Finalmente, reafirmaron su acompañamiento a las familias, a los y las deportistas y a toda la comunidad deportiva de la provincia. “Creemos firmemente en un Estado que abra caminos y no cierre oportunidades”, remarcaron.