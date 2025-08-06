Senadores entrerrianos avanzan en proyectos clave sobre deporte, patrimonio cultural y régimen comunal
La Comisión de Mercosur, Turismo y Deportes del Senado, presidida por el senador Ramiro Favre (Colón – Juntos Por Entre Ríos), mantuvo una reunión este miércoles en la Sala de Comisiones junto a autoridades de la Secretaría de Deportes de Entre Ríos, para avanzar en el tratamiento del proyecto que regula la participación pública y privada en la promoción y estímulo del deporte. La iniciativa ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados.
Participaron también los senadores Juan Conti (Tala – Más Para Entre Ríos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más Para Entre Ríos), Claudia Silva (Paraná – Más Para Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos Por Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos Por Entre Ríos), Gustavo Vergara (Diamante – Juntos Por Entre Ríos) y Hernán Méndez (Islas del Ibicuy – Juntos Por Entre Ríos).
El eje del encuentro fue el análisis del expediente Nº 27.368, que propone la creación de un Régimen de Mecenazgo del Deporte. El objetivo, según el artículo 2º del proyecto, es “permitir y facilitar la participación de personas humanas y jurídicas en la promoción y fomento del deporte, mediante aportes económicos, a cambio de incentivos fiscales”.
Como invitados, participaron el secretario de Deportes de la provincia, Sebastián Uranga, el director general de Deporte Social y Educativo, Ricardo Lupi, y el asesor legal Fernando Spiazzi.
Uranga destacó que se trata de “la herramienta de mayor generación de recursos en la historia del deporte entrerriano”, que permitirá fortalecer los clubes de la provincia con sustentabilidad y previsibilidad. Además, subrayó que esta iniciativa permitirá al gobierno enfocarse en políticas de fondo vinculadas a la formación de los jóvenes.
Por su parte, Spiazzi explicó que el proyecto contempla también a deportistas federados individuales, quienes frecuentemente enfrentan dificultades para autofinanciarse. Indicó que el texto toma como base la ley de mecenazgo deportivo del Chaco (2008), incorporando un elemento novedoso: la creación de un Fondo Solidario del Deporte, que destinará un 20% de lo aportado a proyectos que no ingresen al régimen por distintos motivos, lo que permitirá ampliar el alcance a todo el territorio provincial.
Los senadores realizaron aportes vinculados a la redacción, a los alcances del Fondo Solidario y al régimen de incentivos fiscales para mecenas. La comisión resolvió continuar el tratamiento en próximas reuniones.
“El templete”, con dictamen favorable
En la continuidad de la reunión, la comisión abordó el expediente Nº 27.196, que propone declarar Patrimonio Histórico Cultural a “El templete” y las instalaciones ubicadas en el sitio donde falleció Lázaro Blanco. La propuesta recibió dictamen favorable para su tratamiento en la próxima sesión.
Avances en la modificación del Régimen Comunal
De forma previa, se reunió de manera conjunta la Comisión de Legislación General, presidida por la senadora Nancy Miranda (Federal – Más Para Entre Ríos), y la Comisión de Asuntos Municipales, a cargo del senador Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos Por Entre Ríos).
Participaron los senadores Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más Para Entre Ríos), Patricia Díaz (La Paz – Más Para Entre Ríos), Martín Oliva (Uruguay – Más Para Entre Ríos), Víctor Sanzberro, Gustavo Vergara, Casiano Otaegui, Claudia Silva y Jaime Benedetti.
Se trató el proyecto que incorpora un nuevo inciso al artículo 25 de la Ley N° 10.644 – Régimen Comunal, autorizando a las comunas a contratar empréstitos o crédito público para financiar inversiones en bienes de capital o infraestructura, mediante una ordenanza aprobada por mayoría absoluta del Consejo Comunal.
La norma establece que la ordenanza deberá definir monto, plazo, destino, interés, forma de amortización y recursos en garantía. Además, aclara que los pagos por capital e intereses no podrán superar el 20% de los ingresos no afectados, y prohíbe expresamente el uso del crédito para gastos corrientes.
El proyecto fue aprobado por dictamen favorable, y el senador Cavagna destacó que esta herramienta responde a una demanda concreta de las comunas entrerrianas, especialmente ante la difícil coyuntura económica actual.