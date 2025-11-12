Senadores de Entre Ríos debatieron el proyecto de Transparencia y Ética Pública junto al secretario de Justicia
En una reunión conjunta de las comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, los senadores provinciales analizaron el proyecto de ley de Régimen Legal de Transparencia y Ética de la Función Pública. El encuentro contó con la presencia del secretario de Justicia de Entre Ríos, Julián Maneiro, quien fue invitado a exponer y responder consultas.
La reunión fue encabezada por los presidentes de ambas comisiones, Nancy Miranda (Federación – Más para Entre Ríos) y Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos), y participaron los senadores Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos), Rubén Dal Molín (Federación – Juntos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más para Entre Ríos) y Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos).
Durante el encuentro, Maneiro destacó los principales aspectos del proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, y subrayó su relevancia institucional. “Fue un intercambio fructífero de opiniones; trasladé la posición del Poder Ejecutivo y de la Secretaría de Justicia respecto a una iniciativa que consideramos muy importante y trascendente”, manifestó el funcionario.
El secretario explicó que la propuesta reglamenta dos artículos de la Constitución provincial de 2008 que aún no habían sido reglamentados y que resultan fundamentales para “establecer los principios éticos que deben regir en la función pública de los tres poderes del Estado”.
Asimismo, detalló que el texto contempla incompatibilidades, principios de comportamiento y la obligación de presentar declaraciones juradas de bienes, buscando fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
Finalmente, Maneiro anticipó que la sanción definitiva del proyecto podría concretarse en los próximos días, marcando un avance significativo en materia de ética pública en Entre Ríos.