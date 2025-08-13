Senadores de Entre Ríos avanzan en el proyecto de ley sobre biocombustibles y bioenergía
Este miércoles, en el Recinto de la Cámara de Senadores de Entre Ríos, se llevó a cabo una reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General y de Producción, presididas por la senadora Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos) y el senador Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos), respectivamente. El encuentro tuvo como objetivo avanzar en el tratamiento del proyecto de ley que establece el marco legal, institucional y normativo para fomentar la producción, autoconsumo, comercialización y aprovechamiento integral de biocombustibles y energías (Expediente N° 27.038).
En esta oportunidad, se invitó a Leonardo Nicolini, representante de la Cámara de Empresas PYMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), entidad que agrupa a productores de biocombustibles destinados al mercado local. Cabe recordar que la semana pasada se recibieron miembros de la Federación de Cámaras de Extrusado y Biopymes de Argentina (Feceba) y de la Cámara de Biopymes de Entre Ríos (Cabioper).
Durante la reunión, se desarrolló un intercambio de opiniones y debate sobre la iniciativa. Nicolini realizó aportes puntuales, repasando los artículos 1º, 4º, 6º, 7º, 10º, 11º y 12º, con especial énfasis en la autoridad de aplicación y reglamentación.
Tras la exposición, los legisladores presentes acordaron dar dictamen favorable para que el proyecto sea tratado en una próxima sesión. La iniciativa, impulsada por el legislador Juan José Bahillo, ya cuenta con la sanción de la Cámara de Diputados.
Al finalizar el encuentro, el senador Otaegui destacó: “Hoy continuamos con el trabajo conjunto de las comisiones de Legislación General y de Producción, tratando un expediente que tiene media sanción de Diputados y que refiere a biocombustibles y bioenergía. Recibimos a uno de los representantes de las empresas productoras para completar todas las inquietudes. Creo que la próxima semana estaremos finalizando la evaluación para dar el dictamen necesario y poder sancionar este proyecto de ley”.
Participantes
Estuvieron presentes las senadoras Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos) y Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal); y los senadores Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos), Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos), Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos) y Marcelo Berthet (San Salvador – Más para Entre Ríos).