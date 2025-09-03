Senadores de Entre Ríos analizaron la creación del Régimen de Consorcios Camineros junto al sindicato de Viales
Este miércoles por la mañana, los senadores de Entre Ríos que integran las comisiones de Hidrovía, Puertos y Transportes Multimodales, Obras Públicas y Legislación General se reunieron para analizar varios expedientes vinculados a la creación del Régimen de Consorcios Camineros, con la participación de representantes del Sindicato de Obreros y Empleados Viales de Entre Ríos (SOEV).
La reunión se llevó a cabo en la sala de Comisiones del segundo piso de Casa de Gobierno y estuvo encabezada por los titulares de las comisiones: Jaime Benedetti (Hidrovía, Gualeguaychú – Juntos Por Entre Ríos), Juan Conti (Obras Públicas, Tala – Más Para Entre Ríos) y Nancy Miranda (Legislación General, Federal – Más para Entre Ríos). Entre los senadores presentes se contaron Rafael Cavagna, Víctor Sanzberro, Casiano Otaegui, Martín Oliva, Ramiro Favre, Gladys Domínguez, Claudia Silva, Hernán Méndez, Patricia Díaz y Gloria Cozzi.
Como invitados, participaron Juan Lallana, secretario general del sindicato de viales, y Hugo Reyes, quienes brindaron su perspectiva sobre la situación laboral y la infraestructura vial de la provincia.
Iniciativas legislativas
Con media sanción de la Cámara de Diputados, se unificaron proyectos actuales con otros presentados por legisladores de la gestión anterior, dando origen a un proyecto que establece la creación del Régimen de Consorcios Camineros en Entre Ríos.
Los consorcios serán entidades de bien público, sin fines de lucro, con objetivos centrados en la conservación, mantenimiento, reparación y mejora de la red vial terciaria, comunal o vecinal, así como la construcción de obras de arte menores, alcantarillas y puentes, y eventualmente tramos de la red secundaria con acuerdo de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). La ley también regula recursos, autoridades de aplicación y controles, en coordinación con la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas.
Además, el senador Rafael Cavagna presentó un proyecto complementario que detalla las funciones de la DPV, incluyendo reconocer consorcios, llevar un registro, determinar su alcance territorial, adjudicar contratos de obras, supervisar y auditar los trabajos realizados.
Aportes del sindicato
Durante la reunión, Juan Lallana destacó la importancia de la Ley de Obras Públicas y planteó la preocupación por la fuente laboral de los trabajadores viales, así como la situación del impuesto a los combustibles.
Tras la exposición, se produjo un intercambio con los senadores sobre la realidad de los caminos rurales y productivos en la provincia, la necesidad de contar con herramientas legislativas para agilizar la gestión y superar falencias existentes. El senador Benedetti resaltó que la idea es trabajar para aprobar la mejor ley posible, mientras que el sindicato entregó a cada legislador un documento con apreciaciones punto por punto sobre los proyectos.
Se prevé que se realicen más reuniones de comisiones conjuntas para continuar el abordaje de la iniciativa.