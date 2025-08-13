Senadores de Entre Ríos analizaron el proyecto de sostenibilidad de la deuda pública provincial
Este miércoles por la mañana, en el recinto de la Cámara de Senadores, se realizó una reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda para tratar el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo que busca garantizar la sostenibilidad de la deuda pública provincial.
Durante el encuentro, los legisladores escucharon al ministro de Hacienda y Finanzas, Fabián Boleas, quien explicó los alcances de la iniciativa que declara prioritaria la restauración de la sostenibilidad de la deuda provincial.
El proyecto, compuesto por nueve artículos, autoriza al Ejecutivo a realizar actos, operaciones y mecanismos financieros, en moneda nacional o extranjera, con el objetivo de adecuar las condiciones de las obligaciones derivadas de la deuda pública y los pagos referidos al Inciso 7: Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos. La norma permite la restitución al Tesoro Provincial de los fondos erogados durante 2025, hasta un máximo de U$S 500 millones o su equivalente en pesos según el tipo de cambio vigente.
Además, se establece que el Ejecutivo podrá garantizar el cumplimiento de las obligaciones mediante la afectación de recursos provinciales, incluyendo los percibidos por el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos Nacionales y otros recursos propios de la provincia.
Los presidentes de las comisiones, Nancy Miranda (Federal – Más para Entre Ríos) y Gustavo Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos), agradecieron la presencia del ministro y su equipo.
Boleas señaló que se trata de “una herramienta para dar sostenibilidad a la deuda”, y destacó que la ley es necesaria para avanzar con los pasos administrativos y la autorización nacional que requieren las operaciones financieras. Subrayó que el proyecto no responde únicamente a las necesidades del Gobierno actual, sino que beneficia a toda la provincia, incluyendo a los 15 municipios que accedieron a financiamiento en su momento.
El ministro también explicó la evolución de las finanzas provinciales, destacando que la deuda no ha aumentado y que cumplir con los vencimientos en tiempo y forma ha mejorado la calificación ante los mercados. Hizo énfasis en la importancia de mejorar los plazos y condiciones de los préstamos para fortalecer las finanzas y permitir un plan de infraestructura más ambicioso a futuro.
Durante la reunión, los senadores realizaron consultas sobre plazos, tasas y evolución de las finanzas, que continuarán analizando a lo largo del tratamiento del proyecto.
Entre los presentes estuvieron los senadores: Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos), Rubén Dal Molín (Federación – Juntos), Víctor Sanzberro (Victoria – Más para Entre Ríos), Casiano Otaegui (Gualeguay – Juntos por Entre Ríos), Martín Oliva (Uruguay – Más para Entre Ríos), Ramiro Favre (Colón – Juntos por Entre Ríos), Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos), Marcelo Berthet (San Salvador – Más para Entre Ríos), Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal) y Juan Conti (Tala – Más para Entre Ríos).