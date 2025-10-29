Senadores avanzan en acuerdos judiciales y en la regulación del Régimen de Mecenazgo Deportivo en Entre Ríos
En un encuentro desarrollado en la Sala de Comisiones de Casa de Gobierno, los legisladores entrerrianos continuaron con el tratamiento de acuerdos constitucionales y proyectos de ley de relevancia institucional. Participaron el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, Juan Pablo Cosso, junto a los senadores Rafael Cavagna, Gustavo Vergara, Marcelo Berthet y Jaime Benedetti.
Avance en los acuerdos judiciales
Los senadores avanzaron en el proceso de pedidos de acuerdo constitucional para designaciones en el Poder Judicial. El gobernador Rogelio Frigerio solicitó al Senado que preste acuerdo conforme al Artículo 103, inciso 2 de la Constitución Provincial, para el nombramiento de Defensores Públicos en distintas jurisdicciones de Entre Ríos.
La próxima semana se realizarán las publicaciones oficiales en el Boletín Oficial, en medios de circulación masiva y en la página web del Senado, abriendo un período de 10 días para que se presenten adhesiones o impugnaciones a los postulantes.
Los candidatos propuestos son:
- María Agostina Favotti, Defensor Público – Diamante.
- Ana Laura Pedemonte, Defensor Auxiliar – Diamante.
- María Laura Gallegos, Defensor Auxiliar – Federal.
- Luciana Ruth Parravicini, Defensor Auxiliar – Villaguay.
- Nadia Abril Otegui, Defensor Auxiliar – Villa Paranacito.
- Vanesa María José Pelayo, Defensor Auxiliar – Chajarí.
- Débora Vanesa Cosatti, Defensor Auxiliar – Colón.
- Lorena Andrea Pignataro, Defensor Público – Colón.
- María Natalia Smaldone, Defensor Auxiliar – Victoria.
- Gisela María Jesús Mernes, Defensor Auxiliar – Nogoyá.
- Salvador Joaquín Olarte, Defensor Público – Rosario del Tala.
- Carlos Andrés Pellichero, Defensor Público – Concepción del Uruguay.
- María del Carmen Molares, Defensor Público – La Paz.
- María Alejandra Ramírez, Defensor Público N°1 – Paraná.
- Pablo Andrés Conti, Defensor Público N°2 – Paraná.
- Yamila Antonella Frate, Defensor Público N°15 – Paraná.
Reunión conjunta por el Régimen de Mecenazgo Deportivo
Posteriormente, se realizó una reunión conjunta de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda, y de Mercosur, Turismo y Deportes, donde los legisladores continuaron el análisis del proyecto de ley que regula la participación pública y privada en la promoción y estímulo del deporte.
El texto, que viene en revisión de la Cámara de Diputados, cuenta con ocho títulos y 27 artículos, y fue objeto de ajustes y precisiones por parte de los senadores, con el objetivo de arribar a un dictamen favorable.
Participaron los presidentes de las comisiones, Ramiro Favre (Mercosur, Turismo y Deportes) y Gustavo Vergara (Presupuesto y Hacienda), junto a los senadores Juan Conti, Claudia Silva, Casiano Otaegui, Jaime Benedetti, Marcelo Berthet, Hernán Méndez, Víctor Sanzberro y Rubén Dal Molín.
El proyecto define el mecenazgo deportivo como el acto de patrocinar, sustentar y promover actividades deportivas mediante aportes dinerarios sin fines de lucro, realizados por personas humanas o jurídicas, con el propósito de fomentar la práctica del deporte y la actividad físico-recreativa.
El Régimen de Mecenazgo del Deporte busca facilitar la participación del sector privado en el desarrollo del deporte provincial, estableciendo incentivos fiscales (artículo 14) para quienes apoyen proyectos deportivos. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Deportes de la Provincia.