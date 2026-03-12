Senadora libertaria quiso defender a Adorni pero echó más leña al fuego
La senadora nacional por La Libertad Avanza, María Emilia Orozco salió en defensa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio del escándalo por el viaje junto a su mujer a Nueva York para integrar la comitiva presidencial. “No tengo dudas de que va a tener la explicación correcta y suficiente para que todo esto se aclare”, enfatizó, como dando a entender que faltó mayor precisión en los dichos del cuestionado funcionario.
Consultada por el conductor acerca de si Adorni debería reconocer que se equivocó, la senadora evitó dar una respuesta contundente. “Yo no puedo hablar por Manuel, a quien aprecio un montón, y me imagino la situación que debe estar pasando porque esto no es bueno para nadie…Para el partido y para él tampoco”, sentenció.
En diálogo con TN, Orozco aprovechó la apuntar contra la vicepresidenta: “Salió la menos indicada a tirar roña: Victoria Villarruel. Desde el primer momento, está comprobado, que quiso socavar y sacar al presidente. No hace falta que sigamos ahondando en esto, pero es una persona que está siendo funcional al kirchnerismo”.