Senado entrerriano: avances en proyectos de justicia, salud y ambiente durante una extensa jornada de comisiones
Los senadores que integran las comisiones de Legislación General, Salud Pública y Drogadicción, Presupuesto y Hacienda, y Ambiente y Desarrollo Sustentable realizaron este martes por la mañana una agenda intensa de trabajo, con el análisis de diversas iniciativas legislativas y la presencia de funcionarios, especialistas y referentes sociales que aportaron sus perspectivas.
Juzgado para Feliciano
Desde las 9, en la Sala de Comisiones de Casa de Gobierno, Legislación General inició el tratamiento del proyecto impulsado por la senadora Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal) para crear un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral en San José de Feliciano. Domínguez remarcó que se trata de “una necesidad urgente por la cantidad de causas” y sostuvo que la iniciativa permitirá agilizar los procesos judiciales con un mínimo impacto presupuestario.
El presidente del STJ, Leonardo Portela, y el secretario de Justicia, Julián Maneiro, acompañaron la propuesta. Portela la calificó como “saludable y justa”, mientras que Maneiro estimó que el juzgado se irá dotando de personal de manera progresiva.
Salud mental: emergencia provincial
Luego, las comisiones de Salud Pública y Drogadicción y Legislación General analizaron el proyecto del senador Martín Oliva para declarar la Emergencia en Salud Mental por dos años en Entre Ríos, prorrogable por única vez. La iniciativa permitirá reasignar partidas, contratar personal, establecer convenios y crear dispositivos comunitarios en zonas críticas.
También se propone la creación de la Red Integral de los Cuidados de la Salud Mental y Bienestar Psicosocial, reemplazando a COPRISMA, bajo los principios de la Ley Nacional 26.657.
Diversas organizaciones participaron del debate. Sandra Cislaghi, de la Mesa por la Salud Mental, definió el día como “histórico” y alertó sobre la crítica situación provincial, destacando las alarmantes tasas de suicidio. Desde la ONG Suma de Voluntades, Anabella Albornoz describió el impacto de las adicciones en los barrios populares y pidió políticas integrales y sostenidas. Las profesionales Ayelén Lambert y Nuria Vega aportaron miradas sobre los alcances del proyecto y las dificultades en las zonas rurales.
Otros proyectos de salud
Se trataron además iniciativas con media sanción de Diputados:
– Declarar el 17 de septiembre como “Día Provincial de la Seguridad del Paciente”, en adhesión al reconocimiento de la OMS.
– Adherir a la Ley Nacional 26.529 sobre derechos del paciente e impulsar su difusión y capacitación profesional.
– Instituir el 7 de septiembre como Día Provincial de Concientización sobre Distrofia Muscular de Duchenne y Becker, con acciones de visibilización.
Reforma de la carrera sanitaria
A las 11, la Comisión de Salud Pública y Drogadicción, junto a Presupuesto y Hacienda, analizó el proyecto del Ejecutivo que introduce modificaciones a la Ley 9892, que regula la Carrera Profesional Asistencial Sanitaria.
El secretario de Salud, Daniel Valentinuz, explicó que la norma “tiene 15 años y ha quedado atrasada”, por lo que se propone ordenar el régimen, incorporar nuevas carreras y clarificar las cargas horarias. Durante el intercambio se abordaron temas como la falta de médicos, la estructura escalafonaria, los requisitos para cargos jerárquicos y el avance de la telemedicina.
Ambiente: áreas protegidas y especies nativas
Al mediodía, Legislación General y Ambiente y Desarrollo Sustentable recibieron al director de Áreas Protegidas, Pablo Aceñolaza.
Las comisiones avanzaron en dos proyectos con media sanción:
– Declarar Área Natural Protegida – Reserva de Usos Múltiples al establecimiento Les Amis, en Enrique Carbó (Gualeguaychú), iniciativa originada en un privado para favorecer la conservación ambiental.
– Declarar Monumento Natural a la palmera Yatay (Butia Yatay) e instituir el 13 de marzo como su día provincial. Aceñolaza destacó la importancia simbólica y ecológica de la especie, actualmente afectada por una plaga.