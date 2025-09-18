Senado entrerriano aprobó con cambios la reforma a la Ley del Consejo de la Magistratura
La Cámara de Senadores de Entre Ríos celebró este jueves la 13ª Sesión Ordinaria del 146º Periodo Legislativo, presidida por la vicegobernadora y titular del cuerpo, Alicia Aluani. En el encuentro, quedó aprobado con modificaciones el proyecto de reforma a la Ley del Consejo de la Magistratura, que ahora vuelve a Diputados para su revisión.
La sesión contó con la presencia de 16 legisladores, con quórum reglamentario. El senador Rubén Dal Molín (Federación – Juntos por Entre Ríos) justificó la ausencia de su par Hernán Méndez (Islas del Ibicuy – Juntos por Entre Ríos). La Bandera Nacional fue izada por la senadora Gladys Domínguez (Feliciano – Peronismo Federal) y la de Entre Ríos por Ramiro Favre (Colón – Juntos por Entre Ríos).
Proyectos tratados sobre tablas
Dal Molín solicitó el ingreso de cuatro expedientes con despacho de comisiones. Entre ellos, se aprobó un proyecto del Ejecutivo que autoriza la donación de un inmueble en Paraná a favor de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), destinado a fines académicos y de investigación. La iniciativa vuelve a Diputados.
También obtuvo media sanción el proyecto del senador Juan Diego Conti (Tala – Más para Entre Ríos) que instituye el “Día de la Milonga Entrerriana”, que pasó a Diputados.
El debate central giró en torno a la reforma de la Ley del Consejo de la Magistratura (Expediente Nº 27861). El senador Juan Pablo Cosso (Villaguay – Más para Entre Ríos) detalló las modificaciones: eliminación del recurso directo ante el Superior Tribunal de Justicia, incorporación de la perspectiva de género en la evaluación de antecedentes, eliminación del Banco de Casos y reintroducción de las ternas de puntajes. También destacó la representación académica de la UNER, la UADER y la UNL.
El senador Horacio Amavet (Uruguay – Más para Entre Ríos) subrayó la importancia de la participación de la UNER. “No puede estar ausente en el Consejo de la Magistratura porque tiene cuerpo docente y figuras académicas con capacidad para ocupar ese lugar”, sostuvo.
Desde Juntos por Entre Ríos, Jaime Benedetti (Gualeguaychú) acompañó el proyecto y valoró la incorporación de la paridad de género en la conformación de jurados, además de señalar que no prosperó la propuesta de concursos anticipados por cuestiones prácticas.
Mancomunidades entrerrianas
Otro de los temas tratados fue el proyecto del Ejecutivo que reforma la Ley Nº 10.853, incorporando la posibilidad de que la provincia integre mancomunidades junto a municipios y comunas. El senador Rafael Cavagna (Nogoyá – Juntos por Entre Ríos) destacó que la norma permitirá constituir un nuevo sujeto de derecho con plena personería jurídica, responsable de derechos y obligaciones asumidas.
Otros proyectos y homenajes
Se aprobó también la aceptación de la donación de un inmueble por parte de la Municipalidad de Los Conquistadores (departamento Federación) para la construcción del nuevo edificio del Centro de Atención Primaria “Gregorio Pucheta”. Además, los senadores dieron tratamiento a proyectos provenientes de la Cámara de Diputados y aprobaron 15 proyectos de Declaración.
En los homenajes, Cavagna recordó a María Beatriz Leiva, vicepresidenta del Comité Departamental Nogoyá de la UCR, recientemente fallecida.