Senado de Entre Ríos culminó la primera capacitación en Lengua de Señas Argentina para su personal
En el marco del convenio firmado entre la Vicegobernación y la Municipalidad de Paraná, se realizó la primera capacitación “Taller de Lengua de Señas Argentina y Aproximación a la Cultura e Identidad Sorda”, destinada al personal de distintas áreas del Senado entrerriano. La propuesta buscó fortalecer competencias profesionales específicas y promover la integración desde el respeto a la diversidad.
El encuentro final contó con la participación de docentes, trabajadores legislativos y autoridades. Estuvieron presentes el secretario de la HCS, Sergio Avero; la secretaria coordinadora, Julieta Sosa; la titular del Instituto de Formación Legislativa, Ivana Balbi; y el secretario general de APLER, Sergio Almada. También asistieron, en representación de EMALSA, la coordinadora Claudia Arrúa, los profesores César Goró y María Elena Sánchez, y la intérprete Evelyn Herlein.
Comunicación, accesibilidad e integración
En representación de la vicegobernadora Alicia Aluani, Julieta Sosa felicitó a los participantes “por la apertura y la iniciativa de participar en este taller tan importante”. Agradeció tanto a EMALSA “por la dedicación puesta en la propuesta” como al Instituto de Formación Legislativa “por impulsar el convenio y el trabajo conjunto”.
“Si bien finaliza hoy, va a ser el puntapié para que sigamos construyendo comunicación, accesibilidad e integración más amplia para nuestro Senado”, expresó, acompañada por el secretario general de APLER, Sergio Almada, quien destacó la importancia de extender este tipo de capacitaciones a los trabajadores legislativos.
Por su parte, la coordinadora de EMALSA, Claudia Arrúa, agradeció a la vicegobernadora y al Instituto de Formación Legislativa “por concretar este taller” y valoró a los alumnos “por el respeto y el intercambio entre dos lenguas, que ha sido muy enriquecedor”.
Finalmente, los docentes César Goró y María Elena Sánchez remarcaron que esta iniciativa constituye “un paso muy importante en la lucha de la comunidad sorda por más comunicación” y destacaron la valentía y esfuerzo de los participantes durante el curso.