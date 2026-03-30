Semana Santa en Paraná: una agenda turística potenciada por la articulación público-privada
Es una iniciativa conjunta de la Municipalidad de Paraná, el Ente Mixto de Turismo (EMPATUR), el sector privado y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, que proponen una nutrida agenda para Semana Santa.
El subsecretario de Turismo y presidente del directorio del EMPATUR, Agustín Clavenzani, destacó que la oferta turística de Semana Santa “se potencia con la decisión política de la intendenta Rosario Romero de trabajar en conjunto, el sector público y privado, para generar empleo en rubros como el comercio, la gastronomía y la hotelería, entre otros”, remarcó.
Luego agregó: “La promoción turística es permanente en redes sociales, medios tradicionales y con el trabajo con influencers y campañas estratégicas en todo el país”, y subrayó que “también es clave la recomendación que hacen quienes vinieron en el verano y se encontraron con una ciudad que ofrece playas, una agenda de calidad, excelentes servicios y mucho para disfrutar”, detalló.
Como antesala de Semana Santa, se realizará una nueva edición de “Paraná Ama la Pizza”: comercios adheridos ofrecerán todas sus variedades de pizza con un 50% de descuento, entre las 20 y las 24 horas, para consumo en los locales.
En el Puerto Nuevo se montará la Feria de Semana Santa, con más de 200 emprendedores y artesanos de la ciudad y de distintos puntos del país.
También se desarrollarán los Recorridos Pedestres “Descubrí Paraná”, una oportunidad para conocer la historia, monumentos, lugares y paisajes que caracterizan a la capital entrerriana.
Otra propuesta es la Reserva Natural Islote Curupí, proyecto turístico, cultural y ambiental que ofrece un recorrido con miradores para apreciar distintas visuales: hacia la laguna interna del islote, hacia la ciudad y hacia la Isla Puente, con cruces desde la Costanera.
En el plano deportivo y con fuerte contenido conmemorativo, se realizará la 11ª Edición de la Maratón “Malvinas No Olvidar”, un evento que ya se ha convertido en tradición y que tiene como objetivo rendir homenaje a los veteranos y caídos en el conflicto del Atlántico Sur.
Para el público joven, se anuncia el JaJa Market Paraná: tres días con animé, cosplay y random dance, además del bloque Asian Pop, en el marco de las J.A.J.A. – Jornadas de Arte Juvenil Alternativo. La cita será en Sala Mayo, en el Puerto Nuevo, con entrada gratuita.
El tradicional Paraná Bus Turístico permitirá disfrutar de un recorrido a cielo abierto y conocer de una forma diferente los puntos emblemáticos de la ciudad.
Entre las actividades religiosas y culturales se destaca la 34º edición del Gran Vía Crucis Viviente “Camino a la Cruz”, un evento multitudinario que ha crecido en número de visitantes y en calidad. A través de una grabación del relato bíblico de la Pasión, más de 100 actores encarnan cada personaje, en un campo de una hectárea con 17 escenas artificiales y naturales. La duración aproximada es de dos horas.
Otra propuesta tradicional es la 16ª Edición del Cicloturismo “7 Pueblos, 7 Iglesias”. En esta oportunidad, ciclistas de toda la región recorrerán 77 km (20% ripio y 80% asfalto), visitando siete localidades del departamento Paraná: Paraná – San Benito – Sauce Pinto – Aldea María Luisa – Gobernador Etchevehere – Villa Fontana – Tezanos Pinto – Oro Verde, con largada y llegada en la Catedral de Paraná.
En la misma línea, se realizará la tradicional Marcha 7 Iglesias “La Medida del Amor es Amar sin Medida”, un recorrido por las calles de la ciudad en conmemoración de la fecha santa.
En el barrio de pescadores de la ciudad tendrá lugar la 9na Fiesta de la Empanada de Pescado de Río, en Puerto Sánchez. Se trata de un evento tradicional con paseo gastronómico, números artísticos, concurso de empanadas de pescado de río, artesanías y otras propuestas. La cartelera incluye, el viernes 3 de abril desde las 17, a Rama y Flor, Lucho Quiñones y el Grupo de Danzas Folklóricas Alma de Río; y el sábado 4 de abril, también desde las 17, a Tierra Nativa, Los Musiqueros Entrerrianos y la Compañía folclórica litoraleña El Grito Sagrado.
Como cada año, el Club Tilcara organizará la tradicional Gran Paella Paraná en el Patito Sirirí. El valor del plato será de $15.000.
Durante esta Semana Santa, el sistema de bicicletas públicas Bicivía Paraná será de uso gratuito, lo que suma una alternativa sustentable para recorrer la ciudad.
En materia comercial, la propuesta “Paraná Ciudad de Compras” se concentrará en el Paseo del Centro, que reúne al sector comercial del microcentro, en la Peatonal San Martín y calles transversales, como parte de los atractivos habituales.
Los shoppings de la ciudad también se suman con propuestas para disfrutar en familia. El La Paz Paraná Shopping, ubicado en Venezuela 61, abre diariamente de 9 a 21. Más información en https://lapazshopping.com.ar/ y en https://www.instagram.com/lapazshopping/.
En tanto, el Shopping Paso del Paraná, en Corrientes esquina San Lorenzo, funciona diariamente de 10 a 21 para locales comerciales y de 10 a 24 para locales gastronómicos. Su Instagram oficial es http://www.instagram.com/pasodelparana/.
La grilla se completa con la Peña Criolla, que reunirá música local y emprendedores de la economía social en los Miradores de Bajada Grande.
Además, se promocionan otras propuestas cercanas: viñedos y bodegas de la región, el circuito “El Paraná y sus Aldeas” con pintorescos poblados fundados por alemanes del Volga hace casi un siglo y medio, museos, pesca y turismo náutico, visitas guiadas al Complejo del Túnel Subfluvial y el Torneo Provincial de Beach Vóley, entre otras actividades.