Semana de Malvinas en Paraná: convocan a la Marcha de las Antorchas y a la velada en el Teatro 3 de Febrero
En el marco de la Semana de Malvinas, el Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Paraná llevó adelante una muestra que invitó a conocer en profundidad lo que pasó en la guerra desde el 2 de abril de 1982, con el objetivo de mantener viva la memoria y reforzar el vínculo entre las nuevas generaciones y la causa Malvinas.
“Es el tercer año consecutivo que estamos en Sala Mayo, pero lo hacemos desde siempre. Antes se hacía en plazas”, contó Oscar Eguía, presidente del Centro Veterano Malvinas Paraná.
En ese sentido, destacó: “Este año ha sido un éxito muy fuerte, tuvimos visitas de muchas escuelas”.
Eguía invitó a las distintas actividades que se llevarán a cabo la semana próxima en memoria de los soldados caídos en Malvinas. “La noche de gala en el Teatro 3 de Febrero será el martes 31, con la participación de artistas muy prestigiosos”; detalló.
Luego precisó que el 1 de abril se realizará la tradicional “Marcha de las Antorchas”, que comenzará en la Catedral y continuará con la vigilia en el Monumento al Soldado de Malvinas, en la costanera.
“Creemos que por Malvinas también hay memoria, verdad y justicia, y si logramos tener 632 antorchas, le vamos a dar vida, por lo menos en ese trayecto, a los héroes caídos”, cerró.
Actividades programadas
Martes 31 de marzo – 20:30
Velada por el 2 de Abril en el Teatro 3 de Febrero.
Entrada libre por orden de llegada.
Organiza: Centro de Veteranos de Guerra Malvinas Paraná.
Miércoles 1° de abril – 09:00
Homenaje a los caídos en combate y Veteranos de Guerra fallecidos.
Lugar: Panteón de Veteranos de Guerra, Cementerio Municipal.
Miércoles 1° de abril – 22:30
Marcha de las antorchas y Vigilia Tradicional.
Lugar: Desde la Catedral de Paraná por calle Corrientes hacia el Patito Sirirí, donde se producirá un apagón, llegando al Monumento a los Caídos en Malvinas, Plaza de las Colectividades.
Jueves 2 de abril – 08:00
Izado del Pabellón Nacional.
Lugar: Plaza 1° de Mayo.