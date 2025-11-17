Semana de la Ciencia: Nueva jornada del Ciclo Pensar Paraná
Bajo impulso de la Municipalidad de Paraná y la UNER, se desarrollará una nueva jornada del Ciclo Pensar Paraná, enmarcada en la Semana de la Ciencia. Será este miércoles 19 de noviembre, desde las 18 horas, en el Patio Cultural UNER (Andrés Pazos 406), con entrada libre y gratuita. La propuesta forma reúne a investigadoras e investigadores del INES CONICET-UNER para compartir miradas históricas y sociales sobre la ciudad.
Tras la apertura formal a cargo de las autoridades, habrá diversos relatos y exposiciones que abordan identidades, memorias y transformaciones de Paraná desde diferentes enfoques académicos.
A las 18:20 horas, Norma Levrand presenta “Patrimonios en plural: exploraciones científicas sobre la identidad de Paraná”, una aproximación a los modos en que los bienes culturales y simbólicos dialogan con la vida cotidiana de la comunidad.
A las 18:40 horas, Mariano Adorni expone “Cuando la ciudad fue gimnasio: la educación física en la Escuela Normal de Paraná del siglo XIX”, donde analiza los orígenes y sentidos de la formación corporal en ese período histórico.
A las 19 horas, Rodolfo Leyes comparte la charla “Historia del movimiento obrero paranaense en la primera mitad del siglo XX”, con una reconstrucción de los procesos sociales y laborales que marcaron la ciudad.
A las 19:20 horas, Lucía Marioni presenta “Espacio público, escuelas y rap en la escena cultural paranaense”, una mirada sobre juventudes, expresiones artísticas y construcción territorial.
A las 19:40 horas, José Miguel Larker, Juan Ignacio Pereira, Natalia Vega y Walter Nelson Musich ofrecen una exposición sobre Puerto Nuevo, enfocada en sus dimensiones históricas, urbanas y productivas.
La jornada finaliza con un momento artístico: a las 20:15 horas se presenta el Dúo Emiluchito, mientras que a las 20:45 horas se realiza un Taller de Folklore de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, que reúne a vecinas, vecinos y la comunidad universitaria en un cierre participativo.
El Ciclo Pensar Paraná forma parte del trabajo conjunto entre la Municipalidad, la UNER y el INES CONICET-UNER para acercar la producción científica local a la ciudadanía y promover espacios de reflexión sobre la historia y el presente de la ciudad.