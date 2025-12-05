Semana clave en el Senado entrerriano: reuniones de comisiones, audiencias judiciales y tres sesiones ordinarias
El Senado de Entre Ríos tendrá una agenda cargada la próxima semana, con actividades que incluyen reuniones de comisiones, audiencias públicas para cargos judiciales y tres sesiones ordinarias previstas entre martes y jueves. Las comisiones de Legislación General, Salud Pública y Drogadicción, y Presupuesto y Hacienda recibirán como invitados al ministro de Salud de la provincia, al presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) y al secretario de Justicia.
Reunión de Legislación General
El martes, desde las 9 horas, en la Sala de Comisiones del segundo piso de Casa de Gobierno, la comisión analizará un proyecto para crear un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral en San José de Feliciano, con competencia en todo el departamento.
Para aportar su visión fueron convocados Leonardo Portela, presidente del STJ, y Julián Maneiro, secretario de Justicia de Entre Ríos.
Comisiones de Salud Pública y Drogadicción
A las 10 horas, se realizará una reunión conjunta con Legislación General para tratar cuatro expedientes:
- Declaración del 17 de septiembre como Día Provincial de la Seguridad del Paciente.
- Adhesión a la Ley Nacional 26.529, sobre derechos del paciente en su relación con profesionales e instituciones de salud.
- Declaración del 7 de septiembre como Día Provincial de Concientización de la Distrofia Muscular de Duchenne y Becker.
- Creación de la Red Integral de los Cuidados de la Salud Mental y Bienestar Psicosocial en Territorios Entrerrianos.
A las 11 horas, Salud Pública y Drogadicción se reunirá con Presupuesto y Hacienda para evaluar dos iniciativas:
- Reconocimiento y asignación de funciones de directores y secretarios técnicos de hospitales y centros de salud provinciales.
- Modificación de la Ley 9.892, vinculada al Régimen Jurídico de la Carrera Profesional Asistencial Sanitaria.
Para estos tratamientos fue invitado el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, quien brindará precisiones sobre el alcance de los proyectos.
Audiencias públicas en el Senado
El miércoles continuarán las audiencias por pedidos de acuerdo para 16 Defensores Públicos, dentro del proceso de designación en el Poder Judicial. La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos realizará ocho entrevistas, distribuidas por la mañana y la tarde. El cronograma previsto es:
- 9:00: Vanesa María José Pelayo (Chajarí).
- 9:30: Débora Vanesa Cosatti (Colón).
- 10:00: Lorena Andrea Pignataro (Colón).
- 10:30: Gisela María Jesús Mernes (Nogoyá).
- 16:00: Carlos Andrés Pellichero (Concepción del Uruguay).
- 16:30: María del Carmen Molares (La Paz).
- 17:00: María Alejandra Ramírez, Defensora Pública N.º 1 (Paraná).
- 17:30: Yamila Antonella Frate, Defensora Pública N.º 15 (Paraná).
Sesiones ordinarias
Los senadores fueron convocados a sesionar dentro del 146º Período Legislativo en tres jornadas consecutivas:
- Martes 9 de diciembre, a las 19 horas.
- Miércoles 10, a las 13.
- Jueves 11, a las 11.
Como es habitual, las sesiones serán transmitidas en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Senadores.