Selva Almada inaugurará los conversatorios de la Feria del Libro Paraná Lee
Este jueves, la reconocida escritora entrerriana Selva Almada será la encargada de abrir los conversatorios de la Feria del Libro Paraná Lee, con la charla “No es (solamente) una orilla”, a las 15, moderada por Ferny Kosiak.
La feria dará inicio a las 10 con una nutrida agenda de propuestas para todo el día, incluyendo presentaciones, charlas, lecturas y espectáculos.
Entre las actividades destacadas, a las 17 se realizará el conversatorio “Ahí, en el remanso”, protagonizado por Roberto Chuit Roganovich, ganador del Premio Clarín de Novela, con moderación de Ana Testa.
Luego, a las 19, será el turno de “La Generala”, a cargo de la periodista y escritora Emilia Delfino, con moderación de Sonia Fernández.
La Feria del Libro Paraná Lee contará con más de 70 stands de venta de libros, espacios de lectura para las infancias, propuestas musicales en vivo y muchas otras actividades.