Sello indeleble: Empresario libertario les deseó a los bonaerenses “desabastecimiento y más desnutrición infantil”
Lucas José Salim, empresario libertario del Grupo Proaco de Córdoba, opinó sobre el resultado de las Elecciones Legislativas en la Provincia de Buenos Aires: “Son burros, son brutos, son pobres por como votan”. Y lanzó un abominable anhelo: “A los bonaerenses les deseo desabastecimiento y más desnutrición infantil”.
Autodefinido como “Empresario desarrollista” de Córdoba, CEO y Founder Grupo Proaco, el libertario publicó en sus redes: “Cagan en un balde y votan a los que les roban en la cara. Son burros , son brutos , (N. de R.: las comas y los espacios fueron escritos así originalmente) son pobres por como votan , pero están acostumbrados a que ‘el patrón’ político les regale una chapa y con eso les alcanza”.
— Lucas José Salim (@Lucasjosesalim) September 7, 2025
Y añadió: “El conurbano bonaerense es una cloaca en todo sentido, hoy gana la casta , los medios, los curros y el choreo. Y bueno, a tomar decisiones se ha dicho. Esto es Argentina, que nunca entenderías… le deseo a los bonaerenses 25 % de inflación , desabastecimiento , más desnutrición infantil así la próxima aprenden a votar”.
Se trata de un empresario que se vio envuelto en una polémica a principios de año cuando ocurrió un socavón en Córdoba Capital en una obra a cargo de su empresa Proaco, debido al colapso de muros “colados” en Pocito.
Las obras de reparación de calzada en el tramo de la avenida Vélez Sarsfield que se desmoronó en el socavón de la obra del desarrollo inmobiliario Pocito Social Life, llevaron casi dos meses. Lo tuvo que hacer la propia empresa, pero la intendencia (el Estado municipal) se comprometió a “darle todo el soporte”.
La respuesta de Salim luego fue disparar contra los obreros de la obra.
