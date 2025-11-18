Seis proyectos entrerrianos representan a la provincia en la fase tecnológica de la Feria Nacional de Educación 2025
Hasta el jueves, estudiantes y docentes de Entre Ríos participan en la fase tecnológica de la Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología 2025, que se desarrolla en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La delegación provincial integra seis iniciativas seleccionadas entre las ferias de Matemática, Artes y Ciencia, realizadas en septiembre y octubre.
En esta edición, cinco de los proyectos compiten como proyectos ordinarios dentro del Eje Tecnológico, mientras que uno se inscribe en la propuesta temática especial Sabor a Ciencia, enfocada en la educación alimentaria.
Proyectos entrerrianos que se exponen
- Gota a gota, sino se agota, de la Escuela Secundaria N° 2 Dr. Delio Panizza de Villa Clara (Villaguay).
Equipo de rehabilitación motora, de la Escuela de Educación Técnica Nº 7 de San Justo (departamento Uruguay).
- Motolock, de la Escuela de Educación Técnica Nº 3 Dr. Miguel Ángel Marsiglia de Concepción del Uruguay.
- Codificando latidos, de la Escuela Secundaria N° 9 Domingo Faustino Sarmiento (departamento La Paz).
- Autocover, de la Escuela Secundaria Nº 2 Juan de Mata Ibáñez de Rincón del Doll (departamento Victoria).
En el eje temático Sabor a Ciencia, se expone el proyecto La alimentación saludable es el camino a la salud, de la Escuela de Educación Integral Nº 2 Azahares de Concordia.
La presencia entrerriana se completa con la participación de evaluadores que integran la Comisión Nacional de Valoración. En esta fase, la delegación cuenta con el acompañamiento de la referente de evaluación Rocío Zapata y de los docentes Fabricio Álvarez (departamento Colón), Estefanía Vergara (departamento Diamante) y Emanuel Corsiglia (Paraná), estos últimos también técnicos del organismo.
La participación de escuelas de distintos departamentos refleja el fuerte compromiso educativo de docentes y equipos institucionales, quienes, una vez más, ponen de manifiesto el rol fundamental del docente para estimular la curiosidad y el aprendizaje en cada nivel educativo.