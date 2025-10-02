Seguridad digital: Argentina es el segundo país más que más consume aplicaciones de citas
La búsqueda de nuevas formas de relacionarse y el auge de las aplicaciones de citas están transformando el panorama afectivo en América Latina. La discusión sobre la fidelidad, las relaciones abiertas y explorar cómo relacionarse en el mundo digital convive con un fenómeno que no para de crecer: el riesgo de las estafas románticas online.
Según un estudio de Gleeden, la aplicación fundada en Francia y dirigida a mujeres, la provincia de Buenos Aires lidera el ranking de usuarios, seguida por Córdoba, Salta y Misiones entre las más activas en esta plataforma.
El interés por las citas fuera de la pareja no deja de crecer: durante el último año, las suscripciones aumentaron hasta un 145%, con más de 2,5 millones de usuarios en Latinoamérica. En Argentina, la mayoría de quienes utilizan la app tienen entre 29 y 31 años.
Sin embargo, el crecimiento de estas plataformas trae consigo nuevos riesgos. Según ESET Latinoamérica, los delitos asociados a las estafas románticas digitales aumentaron y los estafadores perfeccionaron sus tácticas. Su estrategia consiste en generar rápidamente confianza para luego manipular a la víctima mediante pedidos de dinero apelando a excusas como enfermedades repentinas o crisis económicas inesperadas.
“Los adultos mayores, las mujeres de mediana edad y los menores resultan más vulnerables, ya sea por la soledad, la falta de educación digital o la confianza excesiva en vínculos virtuales”, explica Carlos Beltrán Rubinos, director de Operaciones de Verisure.
Cómo cuidarse en las apps de citas
Para reducir la exposición a estas amenazas, se recomienda:
-Desconfiar de cualquier solicitud de dinero o ayuda urgente
-No compartir información sensible como datos bancarios, direcciones, fotos íntimas o contraseñas
-Sospechar de perfiles demasiado perfectos o que buscan avanzar con rapidez en la relación
-Mantener la comunicación dentro de la plataforma
En este sentido, el crecimiento de las aplicaciones de citas en el país abre una ventana a la libertad y la exploración, pero también, recuerda la necesidad de equilibrar deseo y precaución. Según un estudio realizado por CIO Investigación para el Observatorio de Verisure, el 82% de las personas encuestadas en 2025, tienen en cuenta el horario para regresar a sus hogares y el 58% de ellas, le avisan a un familiar u amigo para sentirse más segura cuando sale sola.